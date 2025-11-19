Marbella hat mehr als 172.000 Einwohner, 600 Personen kamen jeden Monat hinzu

JOSÉ CARLOS GARCÍA Marbella Mittwoch, 19. November 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella ist sich darüber im Klaren, dass die Stadt städtebaulich weiter wachsen muss, und die Daten bestätigen dies natürlich. Die zweitgrößte Stadt der Provinz schloss das Jahr 2015 mit 131.472 Einwohnern ab, erreichte im Jahr 2020 144.884 Einwohner und hat im September dieses Jahres laut Angaben der Stadtverwaltung bereits mehr als 172.000 gemeldete Einwohner.

Diese Zahl wurde nach einem spektakulären Wachstum im Laufe dieses Jahres erreicht. Marbella verabschiedete 2024 mit 166.775 Einwohnern, und am 25. September lag die Einwohnerzahl bei 172.063 Personen. Das sind 5.288 Einwohner mehr, oder anders gesagt, die Bevölkerung von Marbella ist in diesem Jahr um etwa 590 Personen pro Monat und 20 pro Tag gewachsen.

Die Daten vom 25. September machen 2025 bereits zum drittgrößten Bevölkerungswachstum der letzten zehn Jahre, und wenn dieser Durchschnitt beibehalten wird, würde er den Rekord des Jahrzehnts brechen. Nachdem die Bevölkerung im Jahr der Pandemie um 1.817 Personen gewachsen war, stieg sie im folgenden Jahr 2021 um 4.173 Personen auf 149.057 gemeldete Einwohner. Im Jahr 2022 stieg die Einwohnerzahl um 6.939 Personen, im Jahr 2023 um 4.274 auf 160.270 und 2024 um 6.505 Personen. Das bedeutet einen Zuwachs von 17.718 Einwohnern in nur drei Jahren, zu denen 2025 bereits weitere 5.288 hinzukommen.

Mehr Beschäftigte

Das Bevölkerungswachstum geht Hand in Hand mit dem Wirtschaftswachstum. Die neuesten Daten zur Sozialversicherung zeigen, dass Ende September 81.390 Beitragszahler gemeldet waren, das sind 11.350 mehr als im gleichen Monat des Jahres 2021 (70.040 Mitglieder), was einem Durchschnitt von etwa 2.840 zusätzlichen Arbeitnehmern pro Jahr entspricht.

Diese offensichtliche Realität hat die Stadtverwaltung dazu gezwungen, sich das Ziel zu setzen, dass die Stadt weiter wächst. Wie der zuständige Stadtrat José Eduardo Díaz, mitteilte, arbeitet die Stadtverwltung derzeit an Dutzenden von kurz-, mittel- und langfristigen Projekten, um den durch das Bevölkerungswachstum verursachten Bedarf an Wohnraum zu decken, darunter mehrere Tausend Sozialwohnungen. Ziel der Stadtverwaltung von Marbella ist es, in etwa fünf Jahren 800 Sozialwohnungen zu erreichen.