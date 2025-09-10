Marbella unterstützt Kandidatur der Höhlen von Málaga für die Aufnahme in das UNESCO-Weltkulturerbe

José Carlos García Marbella Mittwoch, 10. September 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella hat beschlossen, sich der Kandidatur der Provinzverwaltung von Málaga anzuschließen, um die prähistorischen Höhlen der Provinz als Unesco-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen, darunter auch die Höhle Pecho Redondo in der Sierra Blanca, wie der Sprecher der Gemeindeverwaltung, Félix Romero, am Ende der Sitzung des städtischen Regierungsausschusses erklärte.

Der gemeinsame Vorschlag umfasst 12 Höhlen mit paläolithischen Malereien, die nach den Dolmen von Antequera die zweite von der Unesco anerkannte Sehenswürdigkeit der Provinz werden sollen. Es handelt sich um große natürliche Höhlen mit völlig dunklen Bereichen, zu denen die Höhlen von Pileta, Ardales und Nerja gehören, und um andere mittelgroße Höhlen, ebenfalls mit dunklen Bereichen, zu denen die Höhlen Gato, Las Suertes, Toro/Calamorro, Pecho Redondo, Navarro IV (La Araña), Victoria, Higuerón/Tesoro, Gallinero und Doncella gehören.

Der gemeinsame Antrag auf Anerkennung als Weltkulturerbe stammt von den Verantwortlichen für die Erforschung und Erhaltung der Höhlen von Ardales und Nerja, und die Stadtverwaltungen von Antequera, Ardales, Benalmádena, Benaoján, Nerja, Rincón de la Victoria, Málaga und Marbella haben sich angeschlossen, um die Anerkennung dieser Enklaven als paläolithisches Kulturerbe zu erreichen.