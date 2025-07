Die Ardales-Höhle macht sich auf den Weg zum UNESCO-Weltkulturerbe

Julio J. Portabales Ardales Dienstag, 1. Juli 2025 Compartir

Die Höhle von Ardales hat sich auf den Weg gemacht, um zu einem der großen Wahrzeichen des prähistorischen Welterbes zu werden. Zusammen mit acht anderen Höhlen in Málaga möchte diese Höhle mit paläolithischer Höhlenkunst in die prestigeträchtige Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen werden. Um dies zu erreichen, bedarf es einer soliden wissenschaftlichen Grundlage, eines strengen technischen Dossiers und vor allem einer umfassenden institutionellen Unterstützung, um den langfristigen Schutz, die Erhaltung und die Verbreitung dieses archäologischen Schatzes zu gewährleisten.

Um die UNESCO-Auszeichnung bewerben sich die paläolithischen Höhlen in Ardales, Antequera, Nerja, Rincón de la Victoria, Málaga-Stadt, Benalmádena, Marbella, Benaoján und Cortes de la Frontera. Es handelt sich um einzigartige Stätten mit Gravuren und Malereien, die bis zu 65.000 Jahre alt sind - und sogar den Neandertalern zugeschrieben werden - sowie teils bis in die jüngere Zeit des oberen Paläolithikums reichen. Die zeitliche Ausdehnung, die räumliche Konzentration und die Vielfalt der Stile machen das Höhlen-Ensemble zu einem außergewöhnlichen Beispiel prähistorischer Kunst in ganz Europa.

Pedro Cantalejo, der für die Ardales-Höhle zuständige Archäologe und einer der wichtigsten wissenschaftlichen Förderer des Projekts, erklärt, die dokumentarische Grundlage sei bereits erstellt. In den letzten zwei Jahren haben die Forschungsteams in koordinierter Weise an einem technischen Dossiers gearbeitet, das den außergewöhnlichen Charakter dieser Höhlen rechtfertigen soll. In dem Dokument werden der universelle Wert der Stätten, ihr geografischer Kontext, ihr Erhaltungszustand und weitere Argumente für ihren Schutz dargelegt. Dies war jedoch nur der erste Schritt.

Nun beginnt die politische Phase, die entscheidend sein dürfte. Zunächst müssen die neun beteiligten Gemeinden ihr Einverständnis mit dem Dossier beschließen. Und zwar einstimmig. Die UNESCO verlangt dies als Garantie für die institutionelle Stabilität. «Es reicht nicht aus, wenn eine Mehrheit 'Ja' sagt. Denn sollte die lokale Regierung wechseln und die Verpflichtung rückgängig machen, würde der gesamte Prozess ins Wanken geraten. Deshalb verlangen sie von uns einen vollständigen Konsens», erklärt Cantalejo, der sich seit Jahrzehnten mit der Verwaltung des kulturellen Erbes auf lokaler Ebene befasst.

«Es ist ein Langstreckenlauf. Deshalb brauchen wir eine langfristige Vision und echtes Engagement», sagt der Höhlenexperte Cantalejo.

Sobald die Gemeinderäte ihre Unterstützung bestätigt haben, muss das Dossier an die andalusische Landesregierung weitergeleitet werden, die es wiederum der spanischen Regierung vorlegt. Nur die Zentralregierung kann eine Kandidatur offiziell bei der UNESCO einreichen. Dieser Behördenlauf wird sich hinziehen: Es wird geschätzt, dass es mindestens fünf Jahre dauern wird, bis alle Verfahren, Bewertungen, Besuche vor Ort und internationalen Entscheidungen abgeschlossen sind. «Es ist ein Langstreckenlauf. Deshalb brauchen wir eine langfristige Vision und echtes Engagement», fügt der Archäologe hinzu.

Koordinierter Prozess

Unter Führung der Stiftung Cueva de Nerja wird auch an einem einheitlichen Erscheinungsbild des Projekts gearbeitet: Eine gemeinsame Website, Informationsmaterial, ausgeschilderte Routen und Verbreitungsstrategien sollen dieses Erbe der internationalen Gemeinschaft und der breiten Öffentlichkeit als ein kohärentes Ganzes präsentieren.

Aber nicht alle Höhlen sind gleich gut vorbereitet. Einige, wie Ardales, Nerja, La Pileta (in Benaoján) oder die von Rincón de la Victoria, empfangen bereits regelmäßig Besucher und verfügen über Erhaltungsmaßnahmen sowie Fachpersonal. Andere hingegen müssen angepasst werden, um die geforderten Standards zu erfüllen. Dazu gehören Verbesserungen beim Zugang, bei den Umweltkontrollsystemen, bei der wissenschaftlichen Dokumentation und bei den langfristigen Managementplänen, um die Erhaltung der Felskunst zu gewährleisten, ohne ihre Integrität zu gefährden.

Die Anerkennung als Welterbe hat nicht nur einen symbolischen Wert. Sie bringt auch konkrete Vorteile für die betroffenen Orte mit sich: internationale Sichtbarkeit, Zugang zu öffentlichen und privaten Finanzmitteln, verstärkter Kulturtourismus und sozioökonomische Wiederbelebung der Umgebung. Dies zeigt das jüngste Beispiel der Dolmen von Antequera, die nach ihrer Aufnahme in die UNESCO-Liste im Jahr 2016 ihre Besucherzahlen und Ressourcen verdoppelt haben. «Der wahre Wert dieses Projekts liegt nicht in dem Ziel, sondern in dem Weg dorthin. Es zwingt einen dazu, zu planen, zu investieren, groß zu denken und es gemeinsam zu tun», fasst Cantalejo zusammen.