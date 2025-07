Renaturierung des Río Guadaiza soll Überschwemmungen verhindern

MARÍA ALBARRAL MARBELLA. Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Die Arbeiten zur Renaturierung des Guadaiza-Flusses haben bereits begonnen. Der Bezirksbürgermeister von San Pedro Alcántara, Javier García, besuchte am Freitag das Gebiet und hob die Bedeutung dieser ersten Maßnahmen hervor, die sich auf die Beseitigung invasiver Arten und die Reinigung des Flussbettes konzentrieren. «Diese Arbeiten sind wichtig angesichts der fortschreitenden Verschlechterung des Zustands des Flusses durch die Präsenz invasiver Pflanzen, die das ökologische Gleichgewicht der Umwelt ernsthaft beeinträchtigen, und der Anhäufung von Abfällen im Fluss selbst und an seinen Ufern», sagte er.

Einer der wichtigsten Vorteile dieses Projekts besteht darin, dass es unter anderem Überschwemmungen in dem Gebiet verhindern wird. Bei den letzten starken Regenfällen im März dieses Jahres war der Fluss über die Ufer getreten, und die Rettungsdienste mussten acht Häuser in der Gegend von Cortijo Blanco evakuieren.

Die Arbeiten wurden für 1,5 Millionen Euro an das Unternehmen Ingeniería y Diseños Técnicos Ituval S.L. vergeben und haben eine Fertigstellungsfrist von einem Jahr. Das Projekt gliedert sich dabei in mehrere Aspekte. Hinsichtlich der Schaffung von fast vier Kilometern Flusswegen ist anzumerken, dass die durchzuführenden Maßnahmen die Schaffung von 469 Metern neuer Wege und Stege, die Anpassung von weiteren 1.625 Metern Fußwege, die Anbringung von Umweltinformationstafeln sowie die Beseitigung invasiver Arten und die Anpflanzung einheimischer Flora umfassen. In diesem Zusammenhang erklärte García, dass die Ausbreitung dieser invasiven Arten «die Entwicklung der einheimischen Vegetation, wie Oleander oder Weiden, nicht zulässt, so dass diese ersten Maßnahmen sehr wichtig für ihr Fortschreiten sind».

Das Projekt umfasst die Schaffung von vier Kilometern Flusspfaden und einer ökologischen Verbindung zu den Bergen

Darüber hinaus sollen öffentliche Erholungsgebiete geschaffen werden, um die Bevölkerung näher an den Lebensraum Fluss heranzuführen und sportliche Aktivitäten zu ermöglichen.

Ökologische Verbindung

Ein weiterer Punkt dieses Projekts ist die ökologische Verbindung zwischen dem Gebirge und der Küste. Dabei ist der besondere ökologische Reichtum dieses Flusses hervorzuheben, da er im Rahmen des Natura-2000-Netzes als besonders schützenswertes Gebiet eingestuft ist, was ihn ökologisch noch viel wertvoller macht.

Die eigentliche Renaturierungsmaßnahme basiert auf der Verbesserung der Ufervegetation mit Maßnahmen zur Bekämpfung und Beseitigung exotischer Arten sowie der Anpflanzung einheimischer Arten an den Flussufern. Außerdem sollen die im Flussbett zurückgehaltenen Felsbrocken versetzt werden.