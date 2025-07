Straße nach von Marbella nach Istán nach Renovierung wieder für den Verkehr freigegeben

María Albarral Marbella Mittwoch, 2. Juli 2025 Compartir

Die Straße zwischen Marbella und Istán ist nach Abschluss der Sanierungsarbeiten des letzten Abschnitts nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Dies gab der Sprecher der Stadtverwaltung, Félix Romero, heute Morgen nach der Sitzung des Gemeinderats von Marbella bekannt. Die Asphaltierungsarbeiten, die zwischen der Entsalzungsanlage und Las Lomas de Sierra Blanca durchgeführt wurden, werden die Durchfahrt für Fahrzeuge erleichtern, während die Pflaster- und Gartenbauarbeiten fortgesetzt werden.

Romero erklärte, dass von nun an «die Bäume und Palmen entlang der gesamten Straße gepflanzt werden, sowie Arbeiten an der Kanalisation für die Versorgungsleitungen und die Regenwasserrohre» ausgeführt werden. «Außerdem werden Arbeiten am Kreisverkehr an der alten N-340 durchgeführt, die bereits zu einer Umleitung des Verkehrs in beide Richtungen geführt haben», so Romero, der darauf hinwies, dass «der Kreisverkehr als solcher nicht für den Verkehr freigegeben wird, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind, was voraussichtlich im September der Fall sein wird».

«Es handelt sich um ein Großprojekt, das die Sicherheit auf einer Straße, die täglich von mehr als 2.100 Autos und regelmäßig von Fahrrädern befahren wird, erheblich erhöhen wird», so der Stadtrat, der darauf hinwies, dass die fast zwei Kilometer lange Straße, auf der die Arbeiten durchgeführt werden, vier Kreisverkehre, 1,5 Meter breite Randstreifen, 2,5 Meter breite Bürgersteige auf beiden Seiten, ein Entwässerungsgraben, Straßenmobiliar und neue horizontale und vertikale Beschilderung erhalten wird. Außerdem sollen 71 große und mittelgroße Bäume, 235 Palmen, 91 andere Arten und 2 400 Quadratmeter Rasenfläche gepflanzt werden.