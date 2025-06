Unterhaltsames Sommerfest der Nachbarschaftshilfe im Lifepoint Marbella

Gabriela Berner Marbella Mittwoch, 18. Juni 2025 Compartir

Die Einladung war relativ kurzfristig ausgesprochen worden. «Eigentlich hatten wir gar nicht vor, ein Sommerfest zu geben, aber dann kam eins zum andern. Hier sind wir nun und werden ganz sicher viel Spaß zusammen haben», so Gabriela Roschinsky, die Vizepräsidentin des DNCS. Was sich denn auch bewahrheiten sollte, nicht zuletzt, weil reichlich Kurioses auf dem Programm stand.

Gefeiert wurde auf der lauschigen Terrasse des von Renate und Ulli liebevoll bewirtschafteten Lifepoint Marbella. Mit über 30 Gästen hatten sie an diesem warmen Abend alle Hände voll zu tun.

Fernando, einer der vielseitigsten Sänger an der Costa del Sol, animierte die fröhliche Gesellschaft, beim Tanzwettbewerb 'Goldene Sohle' ihr Bestes zu geben. Am anderen Terrassenende trafen sich die Golffans zum Hole in One, wobei unter anderen Christian, der bei der Nachbarschaftshilfe sehr engagierte Ehemann von Konsul Stritt eine gute Figur machte. Und ein gutes Training für die grauen Zellen bot das Quiz 'Wahr oder Erfunden'. Kurzum, es gab viel zu Lachen, reichlich Gelegenheit sich zu bewegen und Gutes zu essen und zu trinken.

Konsul Franko Stritt und Christian Lehmann amüsierten sich bestens. G.B. Konsul Stritt bei der Bestellung. G.B. Treue Mitglieder der Nachbarschaftshilfe. G.B. -Die Wirtin Renate Andresen flankiert von DNCS-Damen. G.B. 1 /

Die Nachbarschaftshilfe ist im September wieder voll im Einsatz: www.dncs.es