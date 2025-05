Zwei Verletzte nach Unfall auf Golfplatz in Marbella, einer mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

María José Díaz Alcalá Marbella Sonntag, 25. Mai 2025 Compartir

Bei einem Unfall am Samstag auf einem Golfplatz in Marbella wurden zwei Personen verletzt, von denen eine mit dem Hubschrauber ins Regionalkrankenhaus von Málaga gebracht wurde, nachdem der Golf-Buggy, in dem sie unterwegs waren, eine etwa sieben Meter tiefe Schlucht hinuntergestürzt war, wie die konsultierten Rettungsdienste gegenüber SUR bestätigten.

Der Vorfall ereignete sich gegen halb fünf Uhr nachmittags, als der Notruf 112 alarmiert wurde, dass in einem schwer zugänglichen Bereich des Golfplatzes zwei bewusstlose Männer lagen, nachdem sie mit ihrem Golfwagen hinabgestürzt waren.

Von der Leitstelle aus wurde die Feuerwehr von Marbella mobilisiert, die die Verunglückten, einen 29-jährigen Mann und einen 46-jährigen Mann, mit Hilfe von Seilen und einer Nesttrage retten musste, da einer von ihnen am Ende des Flussbettes lag.

Nach der Bergung versorgten die Mitarbeiter des Rettungsdienstes 061 die Verletzten und forderten einen Hubschrauber für den jüngeren Mann an, der ins regionale Universitätskrankenhaus von Málaga evakuiert wurde. Der ältere Verletzte wurde nach Angaben der Notrufzentrale 112 ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist nicht bekannt, in welchem Zustand sich beide befinden.