Kostenlose Stadtbusse in Fuengirola: Bis zu 7.500 Nutzer pro Tag

Der Beschluss des Rathauses von Fuengirola, den Stadtbus für die Einwohner kostenlos zu machen, der am 17. Mai 2023 in Kraft trat, hat dazu geführt, dass sich die Zahl der Fahrgäste in diesem Verkehrsmittel fast verdreifacht hat. Bevor der Service für die auf dem Rathaus von Fuengirola angemeldeten Personen kostenlos wurde, lag die Nutzung des Stadtbusses bei etwa 1 Million Fahrgästen pro Jahr, was etwa 2.740 Fahrten pro Tag entspricht, aber im Jahr 2024 stieg die Zahl auf 2.727.806 Nutzer, was 7.473 Fahrten pro Tag entspricht, so die Bilanz des Rathauses von Fuengirola. Diese Zahl ist jedoch niedriger als die des Jahres 2023, in dem mehr als 3 Millionen Fahrten verzeichnet wurden.

Nicht nur die Einwohner von Fuengirola nutzen den städtischen Busverkehr. Von 100 Fahrten werden 31 von Personen unternommen, die weder die Tarjeta Ciudadana noch die mobile Handy-App besitzen, die es registrierten Einwohnern ermöglicht, den Dienst kostenlos zu nutzen. Mehr als 855.000 Fahrten wurden im vergangenen Jahr bezahlt, entweder mit einem Buspass oder durch Bezahlung mit Bargeld oder einer Bankkarte.

Die Linie 1, die die Stadt durchquert und das Einkaufszentrum Miramar mit Carvajal verbindet, wird bei weitem am meisten genutzt. Von den 2,72 Millionen Fahrgästen im vergangenen Jahr entfielen 1,79 Millionen auf diese Linie, was fast 66 % des Gesamtaufkommens entspricht. Am wenigsten genutzt wird die Linie 4, die von Los Pacos nach Los Boliches führt, mit etwas mehr als 200.000 Fahrgästen pro Jahr, während die anderen drei Linien rund 240.000 Fahrgäste haben.