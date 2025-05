Mijas bereitet Abkommen vor, um seine Bergkette vor Bränden zu schützen

Lorena Cádiz Mijas Dienstag, 27. Mai 2025 Compartir

Mijas möchte das Risiko von Waldbränden in seinem Gebirge so weit wie möglich minimieren. Zu diesem Zweck hat das Rathaus zum ersten Mal einen Vertrag für ein spezialisiertes Unternehmen ausgeschrieben, das in den nächsten zwei Jahren eine Reihe von forstwirtschaftlichen Aufgaben übernehmen soll, deren Hauptziel es ist, Feuer in einer Umgebung von hohem ökologischem Wert, wie den öffentlichen Bergen Sierra Blanca und Bermeja, zu verhindern.

«Angesichts des Szenarios extremer Wetterereignisse, des Klimawandels, des Verlusts von Waldbewirtschaftungspraktiken und der Brände der sechsten Generation besteht das vorrangige Ziel dieses Vertrags darin, forstwirtschaftliche Brandpräventionssarbeiten durchzuführen», heißt es in der Leistungsbeschreibung für den Vertrag, für den interessierte Unternehmen bis zum 20. Juni Angebote abgeben können.

Das von der Stadtverwaltung für die gesamten zwei Jahre vorgesehene Budget beläuft sich auf rund eine Million Euro und umfasst die Durchführung von Rodungen, Beschneidungen und die Beseitigung invasiver Arten sowie die entsprechende Abfallentsorgung. Das Unternehmen, das schließlich den Zuschlag erhält, muss auch die Wiederaufforstung durchführen und sich um die Erhaltung und Pflege der Waldinfrastrukturen wie Wege, Schilder, Signale, Teiche usw. kümmern. Dabei ist darauf zu achten, dass die Arbeiten nicht zu Situationen führen, die die Brandgefahr erhöhen«.

Zum ersten Mal

«Die Ausschreibung für diese Dienstleistung ist eine Notwendigkeit für Mijas und für unsere Bergkette. Noch nie gab es einen Vertrag dieser Art, der unerlässlich ist, um die Erhaltung dieses einzigartigen Naturgebiets zu gewährleisten», sagte die Bürgermeisterin von Mijas, Ana Mata, die auch darauf hinwies, dass die Informationskampagne für die Öffentlichkeit zur Verhütung von Waldbränden bald wieder anlaufen wird.

«Letztendlich ist es unser Ziel, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Waldbrände zu verhindern und unsere Berge für unsere Nachbarn und kommende Generationen zu erhalten», so Mata.

Marco Cortés, Stadtrat für Umwelt, sagte, dass dieser Vertrag für die Gemeinde von großer Bedeutung sei, da er «Arbeiten wie die Beseitigung von Gestrüpp, das Beschneiden von Exemplaren in schlechtem Zustand, das Ausdünnen des Buschwerks... und all dies unter Wahrung der Fauna und Flora der Berge» beinhalte.

«Es handelt sich um eine dringend notwendige Maßnahme, die das Interesse dieser Stadtregierung an der Erhaltung eines so wichtigen Naturgebiets wie der Sierra de Mijas zeigt», betonte Cortés.

Es sei daran erinnert, dass diese Gebirgskette vor fast drei Jahren, im Sommer 2022, von einem der verheerendsten Brände heimgesucht wurde, der fast 2.000 Hektar der Gebirgskette betraf, nicht nur in der Gemeinde Mijas, sondern auch in den Gemeinden Alhaurín el Grande und Alhaurín de la Torre.

Obwohl sie seither glücklicherweise nicht mehr so schwerwiegend waren, kommt es in der Gegend um die Sierra de Mijas jeden Sommer zu Waldbränden.