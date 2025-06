Strand El Charcón in Mijas wieder für Badegäste geöffnet

Lorena Cádiz Mijas Mittwoch, 11. Juni 2025 Compartir

Der Strand El Charcón in Mijas ist am gestrigen Dienstag wieder für den Badebetrieb geöffnet worden, nachdem er zweimal in knapp einem Monat geschlossen worden war. Alles begann am 16. Mai, als ein Abwasserrohr brach, das durch das Gebiet führt. Der Vorfall führte zu einem Wasseraustritt, der das Rathaus von Mijas dazu veranlasste, die sofortige Schließung des Strandes zu verfügen und Schilder aufzustellen, die auf ein Badeverbot hinweisen. Der Strand war zwei Wochen lang geschlossen, während städtische Arbeiter den betroffenen Abschnitt reparierten.

Doch die Rückkehr zur Normalität dauerte nicht lange, denn nur wenige Tage später schloss das Rathaus von Mijas am 5. Juni den Strand erneut. Genauer gesagt am 5. Juni, als die Stadtverwaltung in den sozialen Netzwerken verkündete: «Aufgrund von Hinweisen des Gesundheitsministeriums schließt das Rathaus von Mijas den Strand Charcón, bis die festgestellten Anomalien behoben sind.»

Das Gesundheitsministerium hatte nach der Wiedereröffnung neue Wasserproben entnommen, die zeigten, dass das Wasser immer noch nicht zum Baden geeignet war, die jüngsten Proben ergaben allerdings, dass dIE Wasserqualität unbedenklich sei.