Torrox stellt sein Sommerprogramm vor

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, und der Stadtrat für Volksfeste und Traditionen, Salvador Escudero, haben das Veranstaltungsprogramm 'Erlebe den Sommer 2025 im besten Klima Europas' vorgestellt. Es findet von Juni bis September in der gesamten Gemeinde statt und bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten, darunter Folklore, Flamenco, Festivals, Open-Air-Tänze, Wallfahrten, Stadtteilfeste, Foodtrucks und andere musikalische Veranstaltungen.

Die Halbfinals des 35. Nationalen Flamenco-Gesangswettbewerbs 'Con Duende' finden am 14., 21. und 28. Juni um 22 Uhr in den Picasso-Gärten in Torrox in Zusammenarbeit mit der Peña La Bodega statt. Am 21. Juni um 20 Uhr findet auf der Plaza de La Almedina das 25. Folklorefestival für Kinder und Jugendliche statt, während am 23. Juni ab 21.30 Uhr die Johannisnacht auf der Plaza de La Concordia mit Aufführungen und der Verteilung von Brotringen (roscas) gefeiert wird. Die Veranstaltung findet auch am Strand von El Morche mit einer Aufführung und dem traditionellen Feuer statt.

Stadtrat Escudero erklärte, dass es vom 3. Juli bis 29. August an verschiedenen Orten in der Gemeinde Sommerkinoabende geben wird, unter anderem auf der Plaza de los Jardines de Picasso und der Plaza de La Concordia in Torrox sowie an der Strandpromenade El Morche, der Promenade von Ferrara und dem Strand El Peñoncillo. Die Halbfinals des 25. Nationalen Flamenco-Gesangswettbewerbs 'Con Duende' werden am 5. und 12. Juli jeweils um 22 Uhr fortgesetzt. Außerdem werden vom 10. bis 13. Juli Food Trucks auf der Avenida del Faro in Torrox Costa eintreffen.

Außerdem wird am 16. Juli ab 22 Uhr nach einer Strandmesse das Fest der Virgen del Carmen (Schutzheilige der Seeleute) in El Morche gefeiert. Am selben Tag gibt es ein Sommerkonzert der städtischen Musikkapelle mit andalusischen Melodien. Weitere Konzerte finden am 19. Juli auf der Avenida del Faro und am 3. August auf der Plaza de La Almedina statt, ebenfalls um 22 Uhr.

Am 19. Juli findet ab 21 Uhr auf der Plaza de La Marina in El Morche das Fest zu Ehren der Jungfrau Virgen del Carmen und des Heiligen Apostels Jakobus statt. Am selben Tag findet ab 22 Uhr das Finale des 35. Nationalen Flamenco-Gesangswettbewerbs 'Con Duende' statt. Der Feiertag des Heiligen Apostels Jakobus wird am 25. Juli mit einer Messe und Prozession zu Ehren des Schutzpatrons sowie einem Konzert der Gruppe Play auf der Strandpromenade von El Morche begangen. Die Sommeraktivitäten im Juli enden am 30. mit dem Zambomba-Treffen 2025 Villa de Torrox, das um 21 Uhr auf der Plaza de La Constitución beginnt.

Am 2. August gibt es um 22 Uhr auf der Plaza de La Almedina in Torrox das 44. Internationale Chor- und Tanzfestival. Am 5. August finden die Prozession der Virgen de las Nieves sowie Auftritte der Chöre und Tänze sowie der Gruppe Raíces auf der Plaza de la Constitución statt. Die Foodtrucks kehren vom 7. bis 10. August zurück, diesmal zu den Dünen von La Carraca. Weitere wichtige Termine sind die Feria de El Morche vom 13. bis 17. August.Das Festival Güi Fandango findet am 23. August statt, das Festival '90 Lovers' am 30. August im Sportkomplex La Granja in Torrox. Am 31. August führt die Wallfahrt San Roque nach Torrox Costa.

Im September finden am 6. September um 21 Uhr die Feste Los Llanos, La Carraca und Venta Espinosa statt. Am 13. September findet auf der Avenida del Faro in Torrox Costa der Touristentag statt, und vom 18. bis 21. September steigt in Torrox Costa wieder das beliebte Oktoberfest.