Ukrainer stellen in Málaga das Gros bei den gemeldeten Nicht-EU-Ausländern

Cristina Vallejo Málaga Dienstag, 27. Mai 2025

Jetzt, da die Zentralregierung die Situation der vor 2025 eingereisten Migranten regularisieren will, wird vermehrt auf Bevölkerungsstatistiken geschaut. Ende letzten Jahres stand Málaga mit 134.000 offiziell registrierten Nicht-EU-Ausländern landesweit an sechster Stelle, gleich hinter Barcelona (547.526), Madrid (541.273), Alicante (202.059), Valencia (178.987) und Murcia (168.410).

Da Málaga auch die sechstbevölkerungsreichste Provinz Spaniens ist, nimmt sie in der Rangliste der legalisierten Zuwanderer den Platz ein, der ihrer Bevölkerungszahl entspricht. Technisch gesehen müsste sie jedoch hinter Sevilla zurückfallen, das überraschenderweise mit nur 46.716 Personen mit Aufenthaltsgenehmigung auf dem 15. Platz liegt. In Andalusien rangiert neben Málaga auch Almería (123.119) vor Sevilla.

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der in Málaga registrierten Nicht-EU-Ausländer fast verdoppelt. Dieses Wachstum wird nur noch von Huelva und Orense, wo sich die Zahl fast verdreifacht hat, sowie von Coruña und Lugo übertroffen. Darüber hinaus ist dieser Anstieg in der Provinz Málaga doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt, wo die Zahl der Personen mit Aufenthaltsgenehmigung um fast 49 Prozent von 2,16 Millionen auf 3,21 Millionen gestiegen ist.

Herkunft der Einwanderer

Wie sieht die Karte der Einwanderung aus? Auf nationaler Ebene sind Marokkaner die größte Gruppe von Migranten mit Aufenthaltsgenehmigung in Spanien - mit 838.000 mehr als ein Viertel der insgesamt 3,2 Millionen. Es folgen Ukrainer mit knapp 305.000 Personen, also einem Anteil von fast zehn Prozent. An dritter Stelle stehen Chinesen mit fast 250.000 (7,75 %). Es folgen Kolumbianer mit mehr als 200.000 sowie Venezolaner und Ecuadorianer, die beide mehr als 100.000 Personen umfassen.

Im Gegensatz dazu stehen die Ukrainer auf Provinzebene in Málaga an erster Stelle - 29.715 gemeldete Einwohner, das sind etwas mehr als 22 Prozent der Gesamtzahl, die sich auf fast 134.000 Aufenthaltsgenehmigungen beläuft. Auf Marokkaner entfallen 27.757 (20,7 Prozent der Gesamtbevölkerung). Die drittgrößte Nationalität in der Provinz sind Russen mit fast 9.500 Personen mit Aufenthaltsgenehmigung (7 Porzent der Gesamtbevölkerung). Das viertwichtigste Herkunftsland ist China mit 9.256 Personen (7 %). Danach folgen Kolumbien, Venezuela, Paraguay und Argentinien mit Zahlen zwischen 5.500 und 4.500 offiziell gemeldeten Einwohnern.

Vor zehn Jahren war das Bild noch ganz anders. Im Jahr 2014 stammten die meisten ausländischen Staatsbürger mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Málaga tatsächlich aus Marokko, nämlich fast 24.000 Personen - eine Zahl, die 35 Prozent der damaligen Gesamtzahl von 68.906 Einwohnern ausmachte. An zweiter Stelle lag China mit 7.165 Personen, gefolgt von der Ukraine mit mehr als 6.700 Personen.

Die britische Ausnahme

Was sich in den letzten zehn Jahren stark verändert hat, ist die Zahl der britischen Staatsangehörigen mit Aufenthaltserlaubnis. Im Jahr 2014 gab es keine Briten mit Aufenthaltsgenehmigung, weil das Vereinigte Königreich damals Teil der EU war und dementsprechend die EU-Freizügkeit griff. Seit dem Brexit am 31. Januar 2020 und dem Inkrafttreten der neuen Regelungen im Jahr 2021 hat sich dies jedoch geändert. Ende letzten Jahres gab es 3.654 britische Staatsangehörige mit Aufenthaltsgenehmigung in Málaga.

Aufgrund des Abkommens zwischen Brüssel und London behalten Personen mit britischer Staatsangehörigkeit und ihre Familien, die sich bis zum 31. Dezember 2020 in Spanien aufgehalten haben, ihre Rechte, mit Ausnahme der Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament.

Es gibt verschiedene Arten von Aufenthaltsgenehmigung in Spanien. In Málaga sind die meisten, nämlich 55.591 (41,5 Prozent), langfristige Genehmigungen.