Abgesperrt, aber nicht so richtig

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen Ausflug im Hotel an und finden es von der örtlichen Polizei versiegelt vor, aber an der Tür steht: «Ein- und Ausgang des Hotels über den Parkplatz; bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten». Das ist kein Scherz, diese surreale Episode spielt sich tatsächlich im Hotel Vivemar in Benalmádena ab. Die mehr als 200 Gäste fanden den Eingang versiegelt und den Pool abgesperrt vor, aber die Betten waren gemacht und das Buffet war in Betrieb. Es ist schon erstaunlich, dass ein voll ausgelastetes Hotel aufgrund eines administrativen Wirrwarrs, einer Nachlässigkeit oder was auch immer nicht im Register der Regionalregierung eingetragen ist. Aber das Erstaunlichste ist, dass alles weiterläuft, als wäre nichts geschehen.

Es ist, als würde ein Polizist ein Auto stilllegen, weil es weder versichert ist noch eine TÜV-Plakette hat, und im nächsten Moment sehen, wie der Fahrer ganz ruhig davonfährt. Und der Polizist steht mit verschränkten Armen da und schaut nur zu. Nun, es scheint, als hätte die Stadtverwaltung von Benalmádena etwas Ähnliches getan: Die Polizei hat vier Stahlseile an der Eingangstür angebracht, die meisten Ein- und Ausgänge gesperrt und darauf hingewiesen, dass es nicht betrieben werden darf. Aber als das Hotel seinen Betrieb fortsetzt und die Gäste bittet, über den Parkplatz ein- und auszugehen, sagt die Stadtverwaltung, dass «die Verantwortung für den weiteren Betrieb bei der Einrichtung liegt», als ob die Einhaltung der Gesetze optional wäre und als ob die Versiegelung nur dekorativ wäre.

Und wenn etwas passiert? Wenn Regeln nicht durchgesetzt werden, sind sie keine Regeln, sondern nur Empfehlungen. Ich verstehe, dass man sich das Bild von Touristen mit Koffern vor der Tür ersparen möchte, aber dafür hätte man einfach eine Strafe verhängen sollen. Wenn eine Absperrung den Hotelbetrieb nicht verhindert, ist sie nur ein dekoratives Band. Und wenn die Stadtverwaltung dies zulässt, ist das nicht nur Nachlässigkeit, sondern Komplizenschaft mit Meerblick.