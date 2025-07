Verlust der Identität

Teilen

Es gibt sie in jedem Dorf oder in jeder Stadt. Bars, Restaurants oder Cafés, die seit Jahrzehnten ein Ort sind, wo man sich gerne trifft, wo man alte Bekannte wiedersieht und wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Zu diesen Orten gehört auch die Cafetería Marbella neben dem Parque de la Alameda im Zentrum von Marbella, die in den letzten zehn Jahren von der Gruppe La Canasta leicht modernisiert, aber im Sinne der alten Tradition weitergeführt wurde und einer der beliebtesten Treffpunkte für Einheimische blieb. Auch treue Besucher der Stadt und Touristen fühlten sich wohl in dem Lokal, das schon zur Frühstückszeit immer gut besucht war. Dass nun an dieser Stelle die amerikanische Burgerkette Five Guys ihre dritte Filiale in Marbella eröffnen wird, ist für viele Alteingesessene eine große Enttäuschung und kommt einem Identitätsverlust gleich.

Döner-Läden und Fast-Food-Restaurants, die die Innenstädte erobern, sind nicht nur in Spanien zu beobachten, sondern auch in anderen Städten in Europa und auf der Welt. Es grenzt schon fast an ein Wunder, dass bei meinem Heimatbesuch in Stuttgart das alte Kaffeehaus noch geöffnet hatte, ich dort von der Bedienung mit einem freundlichen Lächeln begrüßt wurde und genüsslich meinen Filterkaffee mit einem Stückchen Frankfurter Kranz genießen konnte. Vielleicht ein bisschen altmodisch, nicht ganz so hipp, aber die Erinnerungen an alte Zeiten waren sofort wieder da und die Wohlfühlatmosphäre konnte nicht besser sein.

Was Marbella braucht sind die typischen Bars, wo man morgens seinen Kaffee bekommt oder mittags eine spanische Tortilla, der Kellner den Namen des Gastes kennt und man kein Vermögen für die kleine Auszeit vom Alltag ausgeben muss. Die Cafetería Marbella war so ein Ort der Verlässlichkeit und wird vielen Menschen fehlen. Gut, dass es um die Ecke noch das altehrwürdige Casino Marbella gibt, dass hoffentlich der Versuchung widerstehen wird, seinen Platz für die moderne Gastronomie zu räumen.