Nachrichten, die Geschichte machen

In der Geschichte der Infrastrukturen Málagas gibt es einige Daten, die eine besondere Bedeutung haben. Dies war der Fall beim Plan Málaga, der 2001 verabschiedet wurde und das Wachstum des drittwichtigsten Flughafens auf dem spanischen Festland ermöglichte. Die 25 Millionen Passagiere, die im letzten Jahr abgefertigt wurden, nähern sich schon bedenklich der Höchstgrenze von 30 Millionen. Wir müssen also schon wieder über einen Ausbau nachdenken, aber das ist ein anderes Thema.

Ein weiteres wichtiges Jahr war 1998, als das erste Projekt der Hiperronda (zweite Umgehungsstraße) genehmigt wurde. Dieses Projekt war unerlässlich, um den sommerlichen Staus an der Küste ein Ende zu setzen, und einige Jahre später kam die Autobahn Las Pedrizas hinzu. Und was kann man über die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke sagen? Der Entwurf für das erste Projekt zur Verbindung mit Córdoba (und von dort nach Madrid) wurde im Oktober 1999 vergeben, als kaum jemand daran glaubte, dass Málaga jemals den AVE bekommen könnte. Ich schließe diesen Bericht mit meinem liebsten Werk: Die ursprünglichen U-Bahn-Linien 1 und 2 wurden 2004 entworfen und sind im Laufe der Jahre zu einem Erfolgsmodell geworden.

All diese Infrastrukturen und noch viele mehr haben einen schwierigen Start gehabt, wurden von der Öffentlichkeit misstrauisch und ungläubig beäugt. Denn noch zur Jahrhundertwende hatte Málaga kaum große Infrastrukturen aufzuweisen. Nur so kann man verstehen, wie schwierig es damals war, Visionär zu sein und dafür einzutreten, dass es möglich, dringend und notwendig war, all das zu tun, was heute getan wird.

Da ich von Natur aus Optimist bin und den gesamten oder einen großen Teil des beschriebenen Prozesses beruflich bedingt aus erster Hand erlebt habe, glaube ich, dass wir vor einem weiteren historischen Moment stehen. Ich hoffe, dass in zehn Jahren auch dieser Mai 2025 rot markiert sein wird als das Datum, an dem die erste Machbarkeitsstudie für den Küstenzug begann. Es ist jetzt schwer zu glauben, wie so oft, aber ich bin sicher, er wird kommen.