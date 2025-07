Der Mob auf der Straße

Compartir

Es ist schlimm, wenn ein Rentner mutmaßlich von Migranten angegriffen wird. Es ist aber erst recht schlimm, wenn daraufhin Rechtsextreme Jagd auf Migranten machen, unschuldige Menschen überfallen und deren Geschäfte zertrümmern. Wenn hinter den Vorfällen eine rechtsextreme Partei wie Vox steckt, dann ist dadurch die Demokratie ernsthaft gefährdet.

Die Vorfälle in dem kleinen Ort Torre Pacheco in der Provinz Murcia sind beschämend und alarmierend. Denn die Angriffe der von auswärts angereisten Nazis richteten sich gegen Migranten, die seit vielen Jahren in Spanien leben, arbeiten und damit in die Sozialkassen des Landes einzahlen. Sie richteten sich auch gegen Spanier mit Migrationshintergrund, die nach dem Willen der spanischen Nazis das Land verlassen sollen. Wohin denn eigentlich?

Das unselige Wort der 'Remigration', das von der deutschen Rechtsaußen-Partei AfD in die Debatte geworfen wurde, macht mittlerweile auch in Kreisen spanischer Rechtsextremisten die Runde. Damit soll eine ganze Generation von Menschen mit Migrationshintergrund staatenlos gemacht werden. So wie einst die Juden in Deutschland, denen man die Staatsangehörigkeit aberkannte.

Die Forderungen der Rechtsextremen sind menschenverachtend, die Bilder von grölenden, mit Baseballschlägern bewaffneten Nazis in den Straßen von Torre Pacheco rufen schlimme Erinnerungen wach. Besonders schlimm ist es aber auch, dass sich eine Rechtsaußen-Partei wie Vox, die bei Wahlen nach jüngsten Umfragen rund 18 Prozent der Stimmen erhalten könnte, von den Vorfällen nicht distanziert – ja, diese sogar durch unhaltbare Behauptungen über den Zusammenhang von Migration und Kriminalität noch angeheizt hat. Besonders schlimm ist auch, dass die konservative PP sich nicht schärfer von Vox distanziert, weil sie mit den Rechtsextremen paktiert und auf eine gemeinsame Mehrheit nach den nächsten Parlamentswahlen schielt. Sehr beunruhigend!