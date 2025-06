Bis zu 9.000 Euro an Subventionen über den Plan Moves 2025

Chus Heredia MÁLAGA. Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

Der Plan Moves III in Andalusien wird gegenwärtig aktualisiert und gestartet. Die andalusische Energieagentur bereitet die Ausschreibung vor, die bis zum 3. Juli veröffentlicht wird und eine elektronische Registrierung im dritten Quartal des Jahres ermöglichen wird. Ein wichtiger Schritt, um die Dekarbonisierung des Automobilsektors zu fördern. Andalusien wird bis zu 9.000 Euro für jedes seit Januar gekaufte Auto zahlen, das die Voraussetzungen für die Förderung erfüllt.

Diese Maximalförderung gilt für E-Kleintransporter. Für Elektro- oder Plug-in-Hybridautos gibt es bis zu 7.000 Euro , für Elektromotorräder 1.300 und für Ladestationen werden 70 Prozent der Kosten übernommen.

In diesem Sommer wird die Frist für die Beantragung von Beihilfen für Personen, die sich für Elektro- oder Hybridfahrzeuge entscheiden, geöffnet. Es sei daran erinnert, dass diese Modelle derzeit 54 Prozent des Neuwagen-Automobilmarktes in Málaga ausmachen. Es sind allerdings immer noch drei- bis viermal so viele Gebraucht- wie Neuwagen, die in der Provinz einen neuen Besitzer finden. Das Durchschnittsalter aller Fahrzeuge liegt bei 14 Jahren.

Der Plan Moves III ist bis Ende des Jahres gültig. Und die Förderung kann rückwirkend ab dem 1. Januar 2025 in Anspruch genommen werden. Die Maßnahme wird von der Andalusischen Energieagentur, einer dem regionalen Ministerium für Industrie, Energie und Bergbau unterstellten Einrichtung, durchgeführt, nachdem das Ministerium für den ökologischen Wandel nun die bürokratischen Hürden aus dem Weg geräumt hat.

Ende April teilte diese Stelle mit, dass das Budget für Moves III 2025 für Andalusien in Höhe von insgesamt 71,3 Millionen Euro zur Verfügung steht, wovon 66,7 Millionen Euro für Fördermittel vorgesehen sind.

Flexibilität

Bei allen bisherigen Versionen dieser Initiative hat der Automobilsektor eine größere Flexibilität bei den Beihilfen gefordert. Es handelt sich um ein Programm, bei dem die Käufer von umweltfreundlichen Fahrzeugen nicht nur eine Beihilfe für den Kauf selbst, sondern auch für elektrische Ladegeräte beantragen können. In einigen Fällen haben sich die Zahlungen um bis zu zwei Jahre verzögert. Die Kopplung der Beihilfe an den Zeitpunkt des Kaufs ist einer der Vorschläge von Organisationen wie des Automobilverbandes Málaga (AMA).

Eine weitere Art der Begünstigung erfolgt über die Einkommensteuer mit einer Steuerermäßigung von 15 Prozent. Sie sind miteinander kombinierbar und es gibt eine Höchstgrenze von 3.000 Euro für die Steuervergünstigung. Die maximale Abzugsbasis beträgt 20.000 Euro.

In Málaga waren von den 24.310 Neuzulassungen im Jahr 2024 13.153 umweltfreundliche Fahrzeuge, was 54 Prozent der Gesamtzahl entspricht. Auf Hybride entfielen 10.215, auf Plug-in-Hybride 1.194 Einheiten. Auf reine Elektroautos entfielen nur 1.744 Einheiten.