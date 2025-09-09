Sanchez beruft spanische Botschafterin in Israel zu Konsultationen ein und erlässt Waffenembargo

Paula De las Heras Madrid Dienstag, 9. September 2025 | Actualizado 10:31h. Teilen

Das bereits angespannte Verhältnis zwischen der Regierung von Pedro Sánchez und der des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu ist am Montag in eine neue Phase eingetreten. Außenminister José Manuel Albares gab kurz nach Mittag bekannt, dass die Botschafterin in Tel Aviv, Ana Solomon, zu Konsultationen abberufen wurde, eine der strengsten Maßnahmen, die im diplomatischen Bereich vor dem endgültigen Abbruch der Beziehungen getroffen werden können. Obwohl Israel dies bereits nach der Anerkennung des palästinensischen Staates durch Spanien im Mai 2024 getan hat und den Posten seiner letzten Botschafterin in Madrid, Rodica Radian-Gordon, unbesetzt lässt, hat die Regierung bisher eine solch drastische Reaktion vermieden, um ein Mindestmaß an Vermittlungskapazität zu erhalten. Diese Haltung hatte ständigen Druck von ihren Partnern im Regierungskabinett, im Fall des linken Koalitionspartners Sumar, und von außen, von Podemos, hervorgerufen.

Das neue Szenario entsteht, nachdem Pedro Sánchez mit der Ankündigung von neun Maßnahmen gegen die Regierung Netanjahu in einer institutionellen Erklärung ohne Anwesenheit der Presse im Regierungssitz des Moncloa-Palastes einen Schritt unternommen hat, der Spanien, zu einem der engagiertesten Länder gegen das macht, was die Regierung bereits unmissverständlich als «Völkermord» an der palästinensischen Bevölkerung bezeichnet. Dazu gehören die heutige Verabschiedung eines königlichen Gesetzesdekrets zur «rechtlichen Festigung» des angeblich bereits geltenden Waffenembargos und das Verbot der Einreise in das spanische Hoheitsgebiet für diejenigen, die «direkt an der Verletzung der Menschenrechte und den Kriegsverbrechen im Gazastreifen beteiligt» sind.

«Wie Sie wissen, verfügt Spanien weder über Atombomben noch über Flugzeugträger oder große Ölreserven. Wir allein können die israelische Offensive nicht aufhalten», räumte der Präsident ein. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht aufhören werden, es zu versuchen, denn es gibt Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt, auch wenn es nicht allein in unserer Hand liegt, sie zu gewinnen«.

Interner Nutzen

In der Überzeugung, dass die große Mehrheit der spanischen Gesellschaft seine Sichtweise in dieser Frage teilt und ihm dafür danken wird, dass er Spanien «auf die richtige Seite der Geschichte» gestellt hat, hat Sánchez damit einen Schritt getan, der auf internationaler Ebene keine große Wirkung hat, aber auf nationaler Ebene von großem Nutzen ist.

Die Einberufung des Botschafterin zu Konsultationen kommt in Wirklichkeit unerwartet und wurde als Reaktion auf den «Antisemitismus»-Vorwurf der israelischen Regierung dargestellt, die Sánchez auch vorwarf, den Konflikt als Deckmantel für seine «Korruption» zu benutzen, und ankündigte, der stellvertretenden Regierungschefin Yolanda Díaz und der Ministerin für Jugend und Kinder, Sira Rego, die Einreise nach Israel zu verbieten. Die neun Maßnahmen, die Sánchez ergreift, nachdem er erfolglos versucht hat, die EU dazu zu bewegen, Sanktionen gegen den Israel zu verhängen, sind jedoch von langer Hand geplant und entsprechen bis zu einem gewissen Grad auch den Forderungen politischer Verbündeter, die nach dem Bekanntwerden des Korruptionsfalls Cerdán im vergangenen Juni vom Regierungschef Maßnahmen verlangten, die in den Augen der progressiven Wählerschaft die Kontinuität seiner Regierung rechtfertigen würden.

Nachdem Sánchez betont hatte, dass Spanien weiterhin das Recht Israels auf einen eigenen Staat verteidigt, in dem es sich sicher fühlen kann, und erneut die Terroranschläge der Hamas verurteilt hatte, warf er Netanjahu vor, einen «ungerechtfertigten Angriff gegen die palästinensische Zivilbevölkerung» zu führen, der bereits 63.000 Zivilisten das Leben gekostet hat, 250.000 Menschen von akuter Unterernährung bedroht und fast zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben hat, die Hälfte davon Minderjährige. «Das ist keine Verteidigung, das ist nicht einmal ein Angriff, das ist die Ausrottung eines Volkes, das wehrlos ist», sagte Sánchez in seiner Erklärung.

Zusätzlich zu den Sanktionen kündigte der Ministerpräsident mehr humanitäre Hilfe, eine verstärkte Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde und einen Boykott von Produkten aus den illegalen Siedlungen im Gazastreifen und im Westjordanland an.