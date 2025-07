Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre und neun Monate Haft für Freund der PP-Regionalpräsidentin Ayuso im Fall des doppelten Steuerbetrugs

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Donnerstag, 17. Juli 2025 | Actualizado 13:30h. Compartir

Die Madrider Staatsanwaltschaft hat am frühen Mittwochnachmittag vor der 19. Kammer des Madrider Amtsgerichts ihre Schlussfolgerungen gegen den Freund der Madrider Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso vorgelegt. Verschiedenen Quellen zufolge fordert die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten für Alberto González Amador für die beiden ihm zur Last gelegten Straftaten des Steuerbetrugs in Tateinheit mit Dokumentenfälschung.

Konkret fordert die Staatsanwaltschaft für die erste Straftat zwei Jahre und einen Tag Gefängnis und für die zweite 21 Monate Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Anwendung des mildernden Umstands der Wiedergutmachung des Schadens, da der Angeklagte die mehr als 300.000 Euro, die er in den Jahren 2020 und 2021 nicht bezahlt hatte, bereits hinterlegt hatte.

Am 29. Mai erließ die Richterin Inmaculada Iglesias einen Beschluss für ein abgekürztes Verfahren (gleichbedeutend mit einer Anklage) gegen González wegen zweier Steuerbetrügereien in den Jahren 2020 und 2021 und wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Begehung dieser Steuerunregelmäßigkeiten.

Iglesias schloss damit die Untersuchung des möglichen doppelten Betrugs ab, der den Hauptteil dieses Falles ausmachte, in dem die Hinterziehung von 350.951 Euro untersucht wird. Die Richterin wird jedoch weiterhin den separaten Teil untersuchen, in dem der Partner der Präsidentin der Region Madrid wegen der Zahlung von angeblichen Bestechungsgeldern an die Quirón-Gruppe (Gesundheitswesen) wegen Korruption im Geschäftsleben und ungetreuer Amtsführung angeklagt ist.

Fiktive Ausgaben

Die Ermittlerin Iglesias hielt im Wesentlichen die Schlussfolgerungen der Steuerbehörde (die im vergangenen März von zwei Inspektoren bestätigt wurden) für zutreffend, wonach González Amador fiktive Ausgaben auf der Grundlage von Rechnungen verschiedener Unternehmen bestätigte, die nicht den tatsächlich erbrachten Leistungen entsprachen (daher auch der Vorwurf der Fälschung von Geschäftsunterlagen), mit dem Ziel, weniger als den Betrag in die Staatskasse einzuzahlen, den er für die Körperschaftssteuer für die Jahre 2020 und 2021 hätte zahlen müssen.

Die Richterin wie auch die Staatsanwaltschaft wiesen das Argument der Verteidigung zurück, dass es sich um «technische» und «faktische» Unstimmigkeiten handele, und sahen es als erwiesen an, dass González Amador mit diesen Manövern es versäumt hat, dem Fiskus im Jahr 2020 Körperschaftssteuer für sein Unternehmen Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L. in Höhe von 155.000 Euro und für das Jahr 2021 eine Quote von 195.951 Euro zu zahlen.

Im Rahmen dieses Hauptverfahrens schickte der Anwalt von González Amador, Carlos Neira, im Februar 2024 eine E-Mail an den Staatsanwalt Julián Salto, der den mutmaßlichen Betrug des Unternehmers untersuchte, in der er einräumte, dass sein Mandant tatsächlich dieses doppelte Steuerdelikt begangen hatte, und in der er seine Bereitschaft zum Ausdruck brachte, eine Vereinbarung zu treffen, um diese Angelegenheit mit einer Geldstrafe und einer Mindesthaftstrafe, die keine Gefängnisstrafe nach sich ziehen würde, zu regeln. Diese umstrittene E-Mail war es, die im März letzten Jahres an die Presse gelangte und die dazu führte, dass der Generalstaatsanwalt Álvaro García Ortiz vor dem Obersten Gerichtshof wegen Geheimnisverrats angeklagt wurde.