Torre Pacheco erholt sich nach einer Woche voller Spannungen und Gewalt

Anwohner in Torre Pacheco am Mittwochnachmittag vor einer Cafeteria.

David Gómez Torre Pacheco Donnerstag, 17. Juli 2025 | Actualizado 13:13h. Compartir

Gestern war es eine Woche her, an dem Domingo, ein 68-jähriger Anwohner von Torre Pacheco, von einem Mann, der seit zwei Nächten im Gefängnis schläft, brutal zusammengeschlagen wurde. Dieses Ereignis führte zu einer Spirale der Gewalt gegen Migranten, die 30 % der lokalen Bevölkerung ausmachen, und versetzte die Gemeinde in einen Alarmzustand, mit nächtlichen Auseinandersetzungen und Dutzenden von Polizeibeamten, die Tag und Nacht auf den Straßen patrouillieren.

Es wird lange dauern, bis die 40.000 Einwohner der Stadt vergessen haben, was in den letzten Tagen geschehen ist, und bis der gute Name von Torre Pacheco den enormen Imageschaden der letzten Tage wieder gutgemacht hat. Doch langsam kehrt Ruhe in die Straßen ein, nachdem die staatlichen Sicherheitskräfte gewalttätige Elemente verhaftet und bestraft haben und den Aufrührern, die diese Woche weiterhin Benzin ins Feuer gießen wollten, das Handwerk gelegt haben.

Zwei der Branchen, die durch die Ereignisse der letzten Tage möglicherweise einen Kollateralschaden erlitten haben, sind der Handel und das Hotel- und Gaststättengewerbe. Am vergangenen Dienstag beschlossen einige Unternehmen, eine Stunde früher zu schließen, um nicht mit der nicht genehmigten Versammlung auf der Plaza del Alcalde Pedro Jiménez, wo sich das Rathaus befindet, zusammenzufallen. Niemand wollte Ärger, auch wenn er dadurch ein paar Euro verliert.

«Diese Situation ist für niemanden einfach. Es gibt weniger Menschen auf der Straße und weniger Kunden», sagt der Inhaber eines zentral gelegenen Optikergeschäfts.

«Normalerweise hören wir um acht Uhr auf, aber am Dienstag sind wir eine Stunde früher fertig geworden», sagt Lorena von Avilés Ópticos, die sich auf dem Platz befindet, wo die Podemos-Führerin Ione Belarra mit den Agitatoren Vito Quiles und Bertrand Ndongo zusammenstieß. «Natürlich ist diese Situation für niemanden einfach. Aus kommerzieller Sicht stellen wir fest, dass weniger Leute auf die Straße gehen und es daher weniger Kunden gibt», gesteht die Bewohnerin von Torre Pacheco, die sagt, dass sie keine größeren Probleme mit der marokkanischen Gemeinschaft hatte, mit der sie seit ihrer Geburt in der Gemeinde zusammenlebt. «Wir haben viele Kunden aller Nationalitäten, schließlich betreffen Sehprobleme uns alle», scherzt die Optikerin.

«Die Haupteinkaufszeit war um sieben Uhr abends, wenn die Hitze nicht mehr so schlimm war. Jetzt ist es früher», sagt der Inhaber eines Schuhgeschäfts.

In der Nähe gibt es mehrere Bars mit Terrassen. Gestern, gegen ein Uhr mittags, waren sie halb voll, aber das lag eher an der Hitze als an etwas anderem. Die Angestellten von Azabache sagen, dass das Leben in der letzten Woche normal verlaufen ist. Am Dienstag schlossen sie nicht früher, weil in der Nähe eine Kundgebung stattfand. «Die Leute sind ganz normal ihrem Leben nachgegangen, obwohl einige nachts vorsichtshalber zu Hause geblieben sind», sagt die Kellnerin. Andere Gastronomen zogen es vor, aus Angst vor Repressalien zu schweigen. «Wir kennen uns hier alle und die Atmosphäre ist immer noch angespannt», erklären sie in einem Café.

Im Zentrum von Torre Pacheco gibt es seit 16 Jahren ein Schuhgeschäft, dessen Inhaber, Ramón, ausdrücklich darum bittet, die Angaben über das Geschäft auf ein Minimum zu beschränken, «für den Fall, dass etwas passiert». Es gehörte zu den Geschäften, die am Dienstag früher geschlossen hatten, um nicht mit der Demonstration zusammenzufallen, und er sagt, dass wir seit dem Ausbruch der Gewaltwelle «eine gewisse Veränderung festgestellt haben». «Vorher war der größte Andrang am Ende des Tages, gegen sieben Uhr abends, wenn die Hitze etwas nachlässt. In den letzten Tagen haben wir festgestellt, dass die Leute trotz der hohen Temperaturen früher kommen, gegen halb sechs», sagt er. Er ist jedenfalls zuversichtlich, dass allmählich wieder Normalität einkehren wird und versichert, dass er noch nie das geringste Problem mit einem Einwanderer hatte.

«Alles gut»

Auf demselben Bürgersteig hat Mohamed, ein marokkanischer Staatsbürger, vor kurzem einen Friseursalon eröffnet. Gestern bediente er Kunden in einem Trikot der Fußballnationalmannschaft seines Landes und lächelte mit einer gewissen Nostalgie, als er daran erinnert wurde, dass die Mannschaft im Dezember 2022 Halbfinalist bei der Weltmeisterschaft in Katar war. «Ich habe marokkanische und spanische Kunden, denen es allen gut geht», sagt er in seinem nicht sehr guten Spanisch. Er gesteht, dass er am Montag angesichts der gewalttätigen Ereignisse des Wochenendes beschloss, den Laden besser nicht zu öffnen, sagt aber, dass er in den letzten Tagen normal arbeiten konnte.

Ein Kebab-Restaurant, das nicht von einem Marokkaner, sondern von dem aus Indien stammenden Manjit betrieben wird, sieht ebenfalls normal aus. Die indische Bevölkerung wächst ebenfalls in Torre Pacheco. «Diese Woche, seit das alles angefangen hat, kommen weniger Leute», sagt er. «Mal sehen, ob das alles schnell vorbei geht», sagt dieser Bürger, der seit 2018 in der Stadt lebt.