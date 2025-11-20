Generalstaatsanwalt in Spanien der Weitergabe von Geheimnissen für schuldig befunden

M. Sáiz-Pardo / M. Balín Madrid Donnerstag, 20. November 2025 Teilen

Álvaro García Ortiz ist an diesem Donnerstag der erste Generalstaatsanwalt in der Geschichte Spaniens, der strafrechtlich verurteilt wurde.

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hat - mehrheitlich, nicht einstimmig - ein historisches Urteil gefällt, in dem die höchste Instanz der Staatsanwaltschaft wegen des Verbrechens der Weitergabe vertraulicher Informationen verurteilt wird, weil er an der Offenlegung von Daten im Fall des mutmaßlichen doppelten Steuerbetrugs durch Alberto González Amador, den Partner von Isabel Díaz Ayuso, der Präsidentin der Region Madrid, beteiligt war.

Das Gericht hat ihn zu einem zweijährigen Ausschluss vom Amt des Generalstaatsanwalts und zu einer symbolischen Geldstrafe von 7.200 Euro verurteilt.

Die Richter verurteilten García Ortiz außerdem zur Zahlung von 10.000 Euro Schadenersatz an Alberto González Amador wegen «moralischer Schädigung».

Das oberste Gericht hat nur das Urteil veröffentlicht, nicht aber die vollständige Begründung, die es in den nächsten Tagen veröffentlichen wird. Andere Anklagen gegen ihn wurden abgewiesen.