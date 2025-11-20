Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Alvaro García Ortiz während des Prozesses. E.P.
Prozess

Generalstaatsanwalt in Spanien der Weitergabe von Geheimnissen für schuldig befunden

Nach dem historischen Prozess vor dem Obersten Gerichtshof Spaniens wird Álvaro García Ortiz für zwei Jahre mit einem Amtsverbot belegt und muss eine Geldstrafe und eine Entschädigung zahlen.

M. Sáiz-Pardo / M. Balín

Madrid

Donnerstag, 20. November 2025

Álvaro García Ortiz ist an diesem Donnerstag der erste Generalstaatsanwalt in der Geschichte Spaniens, der strafrechtlich verurteilt wurde.

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hat - mehrheitlich, nicht einstimmig - ein historisches Urteil gefällt, in dem die höchste Instanz der Staatsanwaltschaft wegen des Verbrechens der Weitergabe vertraulicher Informationen verurteilt wird, weil er an der Offenlegung von Daten im Fall des mutmaßlichen doppelten Steuerbetrugs durch Alberto González Amador, den Partner von Isabel Díaz Ayuso, der Präsidentin der Region Madrid, beteiligt war.

Das Gericht hat ihn zu einem zweijährigen Ausschluss vom Amt des Generalstaatsanwalts und zu einer symbolischen Geldstrafe von 7.200 Euro verurteilt.

Die Richter verurteilten García Ortiz außerdem zur Zahlung von 10.000 Euro Schadenersatz an Alberto González Amador wegen «moralischer Schädigung».

Das oberste Gericht hat nur das Urteil veröffentlicht, nicht aber die vollständige Begründung, die es in den nächsten Tagen veröffentlichen wird. Andere Anklagen gegen ihn wurden abgewiesen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Die Plusvalía Steuer beim Verkauf von Immobilien auch genannt IIVTNU
  2. 2 Spanien sagt Ukraine neue Hilfen von über 800 Millionen zu
  3. 3 «Filiale» von Mexiko-Drogenkartell in Spanien zerschlagen
  4. 4 Die spanische Justiz weitet den Steuerschutzschild auf Nichtansässige aus und öffnet die Tür für massenhafte Rückerstattungen der Vermögensteuer
  5. 5 Wie die Ossis die Wessis übers Ohr hauten: heitere Gaunerei mit deutscher Starbesetzung
  6. 6 Higuerón kauft Marbella Golf und eröffnet zusammen mit Hilton ein Waldorf Astoria
  7. 7 Wo der Wein die Zeit konserviert: die Antigua Casa de Guardia in Málaga
  8. 8 Marbella hat mehr als 172.000 Einwohner, 600 Personen kamen jeden Monat hinzu
  9. 9 Selenskyj trifft in Spanien König und Regierungschef
  10. 10 Vogelgrippe lässt Preis für Eier in Spanien um 31 Prozent steigen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Generalstaatsanwalt in Spanien der Weitergabe von Geheimnissen für schuldig befunden

Generalstaatsanwalt in Spanien der Weitergabe von Geheimnissen für schuldig befunden