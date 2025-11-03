Prozess gegen Spaniens Generalstaatsanwalt Álvaro García Ortiz hat begonnen

Mateo Balín Madrid Montag, 3. November 2025 | Actualizado 18:54h. Teilen

Der Oberste Gerichtshof verhandelt seit Montagmorgen um 10 Uhr gegen den Generalstaatsanwalt wegen des Verbrechens des Geheimnisverrats, wofür ihm bis zu sechs Jahre Gefängnis und weitere 12 Jahre Amtsenthebung drohen. Die Szene, in der Álvaro García Ortiz in seiner Toga im Zeugenstand des Gerichtssaals saß, nachdem er 20 Minuten zuvor in seinem Dienstfahrzeug eingetroffen war, geht in die Geschichte der spanischen Justiz ein. Der erste amtierende Leiter der Staatsanwaltschaft, der auf der Anklagebank sitzt, der dienstälteste der 2.800 Staatsanwälte und der Leiter der Institution, die die Legalität garantiert, wird bereits von den sieben Richtern der Zweiten Strafkammer vernommen, die über ihn urteilen. Und seine einzige Antwort war bisher ein klares «Nein» auf die konkrete Frage des Präsidenten des Gerichts, des Veteranen Andrés Martínez Arrieta, ob er die in der ersten Sitzung verlesenen schriftlichen Plädoyers der Anschuldigungen akzeptiert.

Die Vormittagssitzung dieser beispiellosen Anhörung zeigte die Spannungen zwischen allen beteiligten Akteuren. Es handelte sich um die Voruntersuchungsphase, mit der das Verfahren eingeleitet wurde. Auf der einen Seite verteidigten die Staatsanwaltschaft zur Verteidigung von García Ortiz und die Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs vehement den Freispruch des Angeklagten. Sie weisen auch auf die zahlreichen angeblichen Grundrechtsverletzungen hin, die während der Ermittlungsphase stattgefunden haben sollen und auf die das Gericht in seinem Urteil eingehen wird. Auf der anderen Seite stehen die Verteidigung des Klägers, Alberto González Amador, und die Anwälte der vier Anklagen, die das kriminelle Verhalten des Angeklagten aufrechterhalten müssen.

Und als Höhepunkt erschien der erste der 40 Zeugen, der Staatsanwalt Julián Salto, der in der Verhandlung mit dem Anwalt des Partners von Isabel Díaz Ayuso eine Schlüsselrolle spielt. Das Mitglied der Madrider Abteilung für Wirtschaftskriminalität hat für die Anhörung zwei bemerkenswerte Dinge erklärt: dass seine Vorgesetzten am 12. März 2024, einen Tag vor der angeblichen Veröffentlichung der E-Mail durch den Generalstaatsanwalt, mündlich von dem Angebot des Anwalts von González Amador wussten, die Steuerstraftaten anzuerkennen, um im Gegenzug eine Gefängnisstrafe zu vermeiden. Und zweitens, dass ihm von García Ortiz mitgeteilt wurde, dass er dringend jene E-Mail veröffentlichen müsse, um den «Schwindel» und bestimmte journalistische Berichte zu dementieren. Eine Forderung, die er damals als normal ansah: «Es war legal, mir wurde gesagt, dass das Interesse des Falles die Beziehung zwischen González Amador und dem Präsidenten von Madrid war», erklärte er.

«Unfairer Prozess»

García Ortiz sah mit ernster, hagerer Miene teilnahmslos zu, als Salto und die anderen Angeklagten das Wort ergriffen. Seine Verteidigung, angeführt von der Staatsanwältin Consuelo Castro, wies vor allem auf «die Unregelmäßigkeiten bei den Ermittlungen» hin. Sie betonte, dass diese so zahlreich seien, dass «wir behaupten können, dass der Generalstaatsanwalt einem unfairen Prozess ausgesetzt war».

Für Castro war sein angesehener Mandant «zu keinem Zeitpunkt in der Lage, sich unter den erforderlichen Bedingungen zu verteidigen», da der Ermittlungsrichter Ángel Hurtado «jede andere Alternative» ausgeschlossen habe. Er warf ihm sogar vor, mit der «vorgefassten Meinung, er sei schuldig» zu handeln und nur «belastende Beweise» zu suchen.

Insbesondere wies er auf die angeblichen Unregelmäßigkeiten bei den Durchsuchungen hin, die am 30. Oktober 2024 im Büro von García Ortiz und der Leiterin der Madrider Staatsanwaltschaft, Pilar Rodríguez, gegen die zu diesem Zeitpunkt ermittelt wurde, durchgeführt wurden. Bei diesen Durchsuchungen wurden die wichtigsten Beweise gegen García Ortiz sichergestellt: die Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft in der Nacht des mutmaßlichen Lecks am 13. März desselben Jahres und die Löschung des Inhalts des Mobiltelefon-Nachrichten des Leiters der Staatsanwaltschaft.

Die Verteidigung hat die Gelegenheit genutzt, um ein Expertengutachten vorzulegen, das in der Voruntersuchung verweigert wurde und das, wie der Verteidiger erklärte, beweist, dass «es unmöglich ist zu wissen, welche Nachrichten am 16. Oktober 2024 gelöscht wurden». An diesem Tag hat der Generalstaatsanwalt nach Angaben der Guardia Civil den Inhalt seines Mobiltelefons bis zu zwei Mal gelöscht.

Darüber hinaus hat er beantragt, eine Reihe von Nachrichten von Miguel Ángel Rodríguez, dem Stabschef von Díaz Ayuso, auf X (früher Twitter) in den Fall einzubeziehen, die für Castro «die Verbreitung einer Idee von Absprachen zwischen der Staatsanwaltschaft, dem Finanzministerium und der Regierung zum Schaden des Präsidenten von Madrid offenbaren», da «sie einen wichtigen Kontext darstellen».

«Bewusstes Geschichtenerzählen»

Auch die stellvertretende Staatsanwältin des Obersten Gerichtshofs, María Ángeles Sánchez Conde, hat diese Durchsuchungen angegriffen und behauptet, dass sie die Grundrechte von García Ortiz verletzten, weil sie auf einer «Fiktion» von Hurtado beruhten, die «nicht die geringste faktische oder rechtliche Grundlage» habe. «Die Staatsanwaltschaft wartet immer noch darauf, dass der Staatsanwalt uns eine einzige Information gibt, dass die undichte Stelle durch telematische Mittel entstanden ist», sagte die «Nummer zwei» der Staatsanwaltschaft.

Sánchez Conde unterstützte auch den vom Staatsanwalt beantragten Dokumentationsbeitrag, da er als grundlegend für den Nachweis der These der Verteidigung angesehen wurde, dass «es eine gemeinsame Aktion der Präsidentin der Gemeinschaft Madrid, ihrer Pressestelle, 'El Mundo' und anderer verwandter Medien gab, um eine absichtliche Geschichte zu konstruieren, die den Generalstaatsanwalt schädigen sollte».

Auf der anderen Seite hat die Staatsanwaltschaft unter der Leitung von González Amador das Gericht gebeten, die Beschwerden der Verteidigung zurückzuweisen: «Viele abstrakte Vorwürfe und keine konkreten.»