Rassistische Ausschreitungen in Torre Pacheco gehen weiter - Ende noch nicht abzusehen

Polizeibeamte nehmen am Dienstag in Torre Pacheco einen Mann fest.

Alberto Sánchez Torre Pacheco Mittwoch, 16. Juli 2025

Nach dem Angriff auf Domingo, einen älteren Einwohner der Stadt, der von einem jungen Marokkaner im Alter von 19 Jahren angegriffen wurde, der bereits festgenommen wurde und nicht aus der Stadt stammte, kehrte der Hass für einige Stunden nach Torre Pacheco zurück, nachdem es mehrere Tage lang zu ständigen Konflikten gekommen war, die von rassistischen und fremdenfeindlichen Gruppen gefördert wurden. Der Dienstag war im Kalender der Behörden und der staatlichen Sicherheitskräfte für die Kundgebung des Ultrakollektivs Desokupa und der Organisation Deport Them Now Spain vorgesehen, deren Anführer gestern in Mataró verhaftet wurde, weil er in Torre Pacheco für die «Jagd auf die Mauren» geworben hatte.

Ein starkes Polizeiaufgebot umstellte ab dem frühen Nachmittag die Eingänge des Dorfes, und an einem dieser Eingänge wurde der Leiter von Desokupa, Dani Esteve, abgefangen. Nach einem Gespräch mit der Guardia Civil und der örtlichen Polizei konnte er das Zentrum des Dorfes betreten und rechtfertigte später seine Abreise mit «Sicherheitsgründen». Gegen sieben Uhr abends wurde eine Art «Ausgangssperre» für die örtlichen Geschäfte verhängt, um mögliche Übergriffe zu verhindern. Die örtliche Polizei selbst informierte die Ladenbesitzer, damit sie keine Schäden durch mögliche Auseinandersetzungen riskierten. «Wir werden das nicht riskieren, wir werden Tische und Stühle und alles, was sie mitnehmen können, aufsammeln und wegwerfen», sagte ein Barbesitzer dieser Zeitung.

Nach dem Marsch der Gruppe Desokupa, die angekündigt hatte, ihren Protest auszusetzen, trat eine Gruppe von Sympathisanten der extremistischen Partei Frente Obrero und von Neonazi-Gruppen in den Vordergrund, die schwarz gekleidet waren und zum Teil Sturmhauben oder Schals trugen, um ihr Gesicht zu verdecken. Etwa hundert Personen, die meisten von ihnen von außerhalb, aber auch eine kleine Gruppe von Einheimischen, begannen, ein Reporterteam von Televisión Española zu verfolgen, zu bedrohen und anzugreifen. Die Spannung wurde durch den Einsatz der Bereitschaftspolizei und der Guardia Civil unter Kontrolle gebracht, die zwei Personen nordafrikanischer Herkunft aus der Demonstration in einer Straße neben dem Rathaus entfernen musste, die die Stimmung noch weiter anheizen wollten.

«Pedro Sánchez, du Hurensohn», «Marlaska, stirb» oder «Spanische Presse manipuliert» waren die Rufe, die am häufigsten in der Menge zu hören waren, während eine Sprecherin der Frente Obrero die Anwesenheit dieser Sympathisanten mit der Unzufriedenheit über die «unkontrollierte Einwanderung» begründete, die ihrer Meinung nach vom Staat gefördert wird. Mehrere der Anwesenden wiesen auf die «Unsicherheit» in Torre Pacheco hin, in Anspielung auf die zweite und dritte Generation junger Menschen marokkanischer Herkunft, die in Spanien geboren und entwurzelt wurden und schließlich in «eine Spirale der Kriminalität geraten, die niemand aufhält», so Josefa López, eine Anwohnerin.

Einige Anwohner, die ebenfalls gekommen waren, um zu sehen, wie der Protest ablief, waren überrascht, Menschen zu sehen, die nicht aus der Stadt stammten. «Diese Leute sind von außerhalb gekommen, ich habe sie noch nie gesehen», sagte Álvaro zu seinem Freund am Rande des Protests. Die Mitglieder der Ultras gingen sogar so weit, dass sie über einen Lautsprecher die franquistische Nationalhymne Spaniens von José María Pemán spielten. Zur gleichen Zeit fuhren Polizeibeamte durch mehrere Straßen des Zentrums, um zu kontrollieren, dass es zu keinen Störungen kam.

Der Polizeieinsatz wurde die ganze Nacht hindurch aufrechterhalten, da befürchtet wurde, dass sich von außerhalb kommende Ultragruppen dem Viertel San Antonio nähern könnten, in dem die Mehrheit der maghrebinischen Bevölkerung von Torre Pacheco wohnt und das im Mittelpunkt der Konflikte zwischen diesen extremistischen Gruppen und jungen Marokkanern steht. Die Proteste wurden auch für morgen und Donnerstag organisiert, obwohl die Anwohner hoffen, dass sich der Konflikt zu entspannen beginnt.

Der Aufruf zur Ruhe durch die Guardia Civil, die örtliche Polizei und die politischen Behörden hat Wirkung gezeigt, da die meisten Einwohner von Torre Pacheco die Demonstration vom Dienstag in ihrer Stadt nicht wahrgenommen haben. Die Angst vor weiteren Zusammenstößen liegt noch immer in der Luft.