Richter des Obersten Gerichtshofs ordnet Untersuchungshaft für Santos Cerdán ohne Kaution an

Mateo Balín Madrid Montag, 30. Juni 2025

Der Richter des Obersten Gerichtshofs Leopoldo Puente hat am heutigen Montag angeordnet, dass Santos Cerdán ohne Kaution in Untersuchungshaft genommen wird. Auf Antrag der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft hat der Ermittler im so genannten «Fall Koldo» zugestimmt, dass der ehemalige Organisationssekretär der PSOE aufgrund des «hohen Risikos» der Zerstörung von Beweisen nach der Anhörung, die nach Abschluss seiner Aussage, in der er den Sachverhalt bestritt, stattfand, inhaftiert wird. Der Richter beschuldigte ihn der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Bestechung und der Bestechlichkeit.

Die Position des leitenden Staatsanwalts für Korruptionsbekämpfung, Alejandro Luzón, war auschlaggebend für die Inhaftierung Cerdáns. Luzón hat seine Entscheidung in Bezug auf die beiden anderen Hauptangeklagten im «Fall Koldo», José Luis Ábalos und Koldo García selbst, geändert, gegen die der Richter letzte Woche die bereits verhängten Vorsichtsmaßnahmen aufrechterhielt: Entzug des Reisepasses, Verbot, das Staatsgebiet zu verlassen und vierzehntägiges Erscheinen vor der Justizbehörde.

Die ehemalige Nummer drei der PSOE hat anderthalb Stunden lang ausgesagt, nachdem der Bericht der Anti-Korruptionseinheit UCO der Guardia Civil ihn zusammen mit dem ehemaligen Verkehrsminister und seinem damaligen Berater ins Zentrum eines Komplotts gestellt hat, bei dem es darum ging, Provisionen als Gegenleistung für die Manipulation von öffentlichen Bauaufträgen zu kassieren. Cerdán, der alles abgestritten und versichert hat, «unschuldig zu sein, keinen einzigen Euro genommen zu haben» und Opfer einer «politischen Verfolgung» geworden zu sein, ist kurz vor 10 Uhr in Begleitung seines Anwalts Benet Salellas vor dem Obersten Gerichtshof eingetroffen, unter großer Erwartung der Medien und unter Rufen «korrupt».

In seinem 22-seitigen Beschluss begründet der Richter die Inhaftierung Cerdáns damit, dass «seine tatsächliche wirtschaftliche Situation und die möglichen Kontakte und/oder Ressourcen, die er im Ausland haben könnte, noch unbekannt sind». Daher bestehe in seinem Fall, anders als bei Ábalos und García, die Gefahr, dass, wenn er in Freiheit bliebe, «die begründete Gefahr bestünde, dass er selbst Beweismittel, die für die künftige Strafverfolgung von Bedeutung sind, verheimlichen, zerstören oder verändern könnte».

Kurz gesagt, der Ermittler schenkt den Tonaufnahmen des Falles, die von der UCO im Februar 2024 in der Wohnung von Koldo García gefunden wurden, volle Glaubwürdigkeit, um Cerdán zu inhaftieren. Eine Hausdurchsuchung wurde bei ihm noch nicht durchgeführt, obwohl sein Vermögen untersucht wird. «Die genannten Gespräche sind eindeutig», erklärte der Richter.

Während seines Erscheinens vor Gericht sagte Cerdán, dass er nicht wisse, ob auf den Aufnahmen von Koldo, die ihn belasten, seine Stimme zu hören sei. »Ich habe weder Ábalos noch Koldo bezahlt, und auch die PSOE hat kein Geld genommen. Ich habe nur 600 Euro von Koldo für Schulden erhalten, die er bei mir hatte«, sagte Cerdán und stritt damit auch die angebliche illegale Finanzierung der Partei ab.

Ebenso hat der ehemalige sozialistische Spitzenfunktionär bestritten, dass er an Servinabar, einem der wichtigsten Unternehmen in der Untersuchung, beteiligt war, und hat die Gültigkeit der «privaten Urkunde» bestritten, die er mit dem Verwalter des Unternehmens, Antxon Alonso, gegen den in dem Fall ermittelt wird, im Juni 2016 unterzeichnet hat. «Der Vertrag besagt, dass er nicht ausgeführt wurde (er wurde nicht notariell beglaubigt) und dass er einige Tage später gebrochen wurde», fügte Cerdán hinzu. Der Grund für sein Interesse an diesem Unternehmen, damals eine Beratungsfirma, ist, dass er 2015, nach einem katastrophalen Wahlergebnis der Partei in Navarra, kurz davor war, die Politik zu verlassen, und Alonso ihm anbot, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Zu seinem Interesse an öffentlichen Bauaufträgen, wie es in den Aufnahmen von Koldo García zu hören ist, erklärte Cerdán, dass seine Interventionen «nicht der Vergabe von Aufträgen dienten, sondern deren Ausschreibung aufgrund des Engagements der Partei für bestimmte Projekte in ihren Wahlprogrammen» und dass er nach deren Bekanntgabe «überhaupt nicht mehr intervenierte». «Ich habe ihn nie gesehen, und er lügt, wenn er behauptet, er sei mit mir in einer Cafeteria vor Ferraz (PSOE-Hauptquartier) gewesen und habe mir 15.000 Euro dafür gegeben, dass ich bei einem Vertrag interveniert habe», behauptete er.