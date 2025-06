Ábalos bestreitet vor dem Obersten Gerichtshof Spaniens, Schmiergelder erhalten zu haben, Koldo García verweigert die Aussage

Mateo Balín/Melchor Sáiz-Pardo Madrid Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

Leopoldo Puente, Richter am Obersten Gerichtshof, hat am Montag entschieden, José Luis Ábalos und Koldo García, die wegen des Vorwurfs der Entgegennahme von Bestechungsgeldern bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vor dem Ermittlungsrichter erschienen sind, vorläufig auf freiem Fuß zu belassen. Der Richter der Zweiten Strafkammer folgte den Kriterien der Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung und behielt die bisherigen Maßnahmen bei. Dazu gehören der Entzug ihrer Pässe, das Verbot, das Staatsgebiet zu verlassen, sowie die Verpflichtung, sich alle zwei Wochen bei der ihrem Wohnort nächstgelegenen Justizbehörde zu melden.

Damit wies Puente das Anliegen der Volkspartei zurück, die beiden Angeklagten aufgrund der Gefahr einer strafrechtlichen Wiederholung sowie der Vernichtung von Beweisen inhaftieren zu lassen. Dieser Antrag wurde nach der Vernehmung der Angeklagten gestellt. Zunächst im Fall von Ábalos, der eine Stunde lang aussagte und am Ende Fragen des Richters, des Staatsanwalts und seiner Verteidigung beantwortete, und dann im Fall von Koldo García, der von seinem Recht Gebrauch machte, nicht auszusagen, da sein neuer Anwalt noch nicht die gesamten Akten habe prüfen können. «Es liegen noch viele Untersuchungen vor uns, und im Moment müssen wir ruhig bleiben», sagte García, als er die Anhörung verließ.

Die Entscheidung des Ermittlers und das endgültige Ergebnis der Anhörungen verschafften der Regierung und der PSOE eine momentane Atempause. Puente hatte Ábalos, der von 2018 bis 2021 Verkehrsminister war, als Angeklagten vorgeladen, nachdem der jüngste Bericht der Zentralen Operativen Einheit (UCO) der Guardia Civil vom 5. Juni, der sich auf die heimlich abgefangenen Aufnahmen von Koldo García stützt, ihn als mutmaßlichen Empfänger von Geldern für die irreguläre Vergabe von öffentlichen Aufträgen während und nach seiner Zeit als Minister und als Organisationssekretär der PSOE bezeichnete.

Zwar räumte der Angeklagte seine Absicht ein, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, und erklärte, dass er sich «in einer persönlich sehr angespannten Situation» befinde, doch leugnete er die meisten Vorwürfe und versicherte, dass es kein Komplott gebe und er sich in den meisten der Aufnahmen von Koldo, in denen angeblich seine Stimme bei der vermutlichen Verteilung von Geld zu hören sei, nicht wiedererkenne.

Ábalos deutete außerdem an, dass diese acht Audios, die im Februar 2024 in der Wohnung seines ehemaligen Beraters in Alicante sichergestellt und von der UCO in die Ermittlungen einbezogen wurden, möglicherweise manipuliert seien. «Es ist sehr schwierig für mich, mich darin wiederzuerkennen, und es gibt viele unverständliche Informationen. Ich wusste nicht, dass ich aufgezeichnet wurde; was ich in dem Bericht gelesen habe, sind entlastende Aufnahmen. Ich habe nichts erhalten und nichts genommen, aber (die UCO) betont die Auszüge, die mich belasten», antwortete er auf Fragen des Richters, wie aus dem Protokoll der Aussage hervorgeht, zu dem diese Zeitung Zugang hatte.

Änderung des 'Drehbuchs'

Diese neue Version von Ábalos, in der er auch bestreitet, dass Cerdán versucht hat, die Auftragsvergabe zu beeinflussen, ändert erneut das 'Drehbuch' seiner Verteidigungsstrategie. Seine Äußerungen gegenüber dem Radiosender Cadena Ser am vergangenen Donnerstag nach der Durchsuchung seiner Wohnung ließen auf eine Anerkennung der Tatsachen schließen. Er stellte sich als Opfer von Koldo und Cerdán dar, die seiner Meinung nach die in Navarra entstandene Dynamik in Bezug auf die angebliche Vertragsabsprache ins Transportministerium getragen hätten. Doch am Montag vor dem Richter war davon nichts zu hören.

«Ich habe nie eine Anweisung gegeben und war nie an den Ausschreibungen beteiligt. Mir fehlen Informationen und ich kann mir keinen Reim auf die Aussage machen», fügte der Abgeordnete hinzu. An einer Stelle brachte der Richter eine Tonaufnahme vom 23. November letzten Jahres zur Sprache, als die UCO bereits gegen Koldo ermittelte. Darin sprechen die beiden von zwei Werken im Wert von 35 (Millionen Euro, so wird vermutet) und davon, «ein halbes Kilo (ugs. halbe Million Euro) leicht in einem Monat zu bekommen, wenn man weiß, wie». Ábalos antwortete gestern, dass er sich nicht an diesen Inhalt erinnere und auch gar keine Einflussmöglichkeiten gehabt habe.

Vergrößern Koldo García verlässt das Gericht, nachdem er von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, nicht auszusagen. EFE

Hinsichtlich seiner Beziehung zu Servinabar, einem der Auftragnehmer in dem Fall, wurde er nach der Erklärung für eine Spende von 4.500 Euro an die mit seiner Familie verbundene NRO namens Fiadelso befragt. Er antwortete, dass es sich dabei um eine Vereinbarung zwischen Koldo und dem Eigentümer des Unternehmens handelte, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Andere Fragen bezogen sich auf seine Verbindungen zu einem anderen unter Verdacht stehenden Bauunternehmen, Levantina, das dem Geschäftsmann José Ruz gehört (er wird am 4. Juli aussagen), und auf die subjektiven Kriterien, nach denen der Vergabeausschuss ihn ausgewählt hat. Ábalos bekräftigte, dass die Techniker verantwortlich sind. Und zur Ernennung hoher Beamter in seinem Ministerium sagte er, er habe sich mit Parteikollegen wie Cerdán und José Blanco beraten, ohne diesen jedoch große Bedeutung beizumessen.

Der Chefankläger für Korruptionsbekämpfung, Alejandro Luzón, wollte wissen, auf welche Art die Zeugin Claudia Montes bei einer Tochtergesellschaft von Renfe angestellt wurde und welche Rolle sie bei der Rettung von Air Europa während der Pandemie spielte. In Bezug auf erstere bestätigte er die Einstellung durch Koldo und in Bezug auf die Fluggesellschaft bestritt er jeglichen Druck seitens des Geschäftsmannes Víctor de Aldama als Gegenleistung für eine Zuwendung zur Beschleunigung des Prozesses. Er erinnerte daran, dass das Unternehmen vor dem Totalzusammenbruch gestanden hätte und die Entscheidung von der Regulierungsbehörde gebilligt worden sei.