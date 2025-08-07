Neue blaue Zone legt einen Tarif von 52 Euro pro Jahr für Anwohner fest

JOSÉ RODRÍGUEZ CÁMARA TORREMOLINOS. Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Torremolinos treibt seinen Plan zur Einführung der blauen Zone voran, nachdem der Stadtrat einen neuen Schritt zur Umsetzung der Maßnahme genehmigt hat. In der Debatte darüber stand die Regierungsmannschaft der PP erneut allein.

Diesmal wurde in erster Instanz grünes Licht gegeben, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung, die erneut in einer Plenarsitzung erteilt werden muss, für die Verordnung und die Regelung, die den Parkplatzbereich mit 4.552 kostenpflichtigen Stellplätzen regeln wird.

Die neue Regelung sieht einen Betrag von 0,20 Euro pro Tag für Anwohner vor, was einem Euro pro Woche oder 52 Euro pro Jahr entspricht. Der Tagessatz für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist derselbe. Auf der anderen Seite müssen diejenigen, die nur auf der Durchreise sind oder sich vorübergehend in der Stadt aufhalten, also Nicht-Anwohner, für das Parken 0,30 Euro für die ersten 30 Minuten, einen Euro pro Stunde und 2,50 Euro für zweieinhalb Stunden Parkzeit bezahlen, in diesem Fall im Stadtzentrum.

An einigen Stellen in La Carihuela, Montemar Bajo und an der Strandpromenade in Bajondillo, Playamar und Los Álamos kann diese Obergrenze ebenfalls überschritten werden und bis zu 480 Minuten, d. h. acht Stunden, betragen.

Die Zeiten der Zona Azul, eine Frage, die von der Opposition stark kritisiert wurde, variieren je nach Jahreszeit und Parkort. So gilt im Zentrum von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr eine Parkzeitregelung.

In La Carihuela und Montemar Bajo gelten die Parkzeitbeschränkungen während der Sommermonate (vom 1. Juni bis 30. September) und in der Karwoche von Montag bis Sonntag von 10 bis 23 Uhr, während sie sonst montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr gelten.