Trump droht Spanien mit Handelskrieg: «Es ist schrecklich, was ihr tut, und wir werden euch doppelt so viel zahlen lassen»

Olatz Hernández Den Haag Donnerstag, 26. Juni 2025

Donald Trumps Drohungen gegen Spanien erreichten am Mittwoch auf der letzten Pressekonferenz des republikanischen Staatschefs nach dem Gipfel in Den Haag ihren Höhepunkt. «Es ist schrecklich, was Spanien getan hat. Es ist das einzige Land, das bei 2 Prozent bleiben will», sagte der US-Präsident, nachdem Pedro Sánchez erklärt hatte, dass Spanien die NATO-Ziele erreichen kann, indem es 2,1 Prozent seines BIP für die Verteidigung aufwendet und nicht 5 Prozent, wie vom Weißen Haus gefordert und wie am Mittwoch in den Niederlanden vereinbart.

«Sie wollen sich einen Vorteil verschaffen, und ich werde sie in den Handelsabkommen, die wir mit ihnen aushandeln, das Doppelte zahlen lassen, weil es unfair ist», sagte Trump. Die Europäische Kommission versicherte ihrerseits, dass sie bis zum 9. Juli weiter mit Washington verhandeln werde, um eine gemeinsame Lösung zu finden.

In seinem gewohnt hochmütigen und kriegerischen Ton versprach der US-Regierungschef, er werde «persönlich mit den spanischen Behörden verhandeln», damit sie «zahlen, was sie schulden». «Es ist das einzige Land, das bei 2 Prozent bleiben will, und seiner Wirtschaft geht es sehr gut. Es ist schade, aber all das könnte zusammenbrechen, wenn etwas Schlimmes passiert», sagte er.

Seit Beginn des Gipfels und auch schon davor hat der US-Präsident Spanien ins Visier genommen, das verbündete Land, das sich - praktisch als einziges - dagegen wehrt, 5 Prozent seines BIP für militärische Investitionen auszugeben. «Spanien ist ein Problem, wenn es um die Verteidigungsausgaben geht», sagte er am Dienstag in der Air Force One auf dem Weg nach Den Haag. Am Mittwoch setzte Außenminister Marco Rubio in einem Interview seine Angriffe auf Spanien fort und begründete sein Zögern, mehr für die Verteidigung auszugeben, mit den «tiefgreifenden innenpolitischen Herausforderungen», denen sich die spanische Regierung gegenübersehe.

Pedro Sánchez seinerseits verließ den NATO-Gipfel mit stolzgeschwellter Brust. Der spanische Premierminister reagierte auf Trumps Kritik, indem er versicherte, dass Spanien entgegen der Behauptung, unser Land sei «ein Problem» für das Atlantische Bündnis, «immer die Lösung ist».

In diesem Fall rühmte sich Sánchez, der Architekt einer Vereinbarung zu sein, die es ermöglichte, das Treffen mit der Unterzeichnung einer einstimmigen Erklärung zu beenden und dabei, wie er sagte, das nationale Interesse zu wahren«. »Wenn es heute einen anderen Ministerpräsidenten gäbe, hätte Spanien die 5 Prozent unterschrieben, und das wäre ein absoluter Fehler«, schloss er und bezog sich dabei auf die Partido Popular.

Der «dreifache Schlüssel

Die 32 verbündeten Länder, darunter auch Spanien, unterzeichneten am Mittwoch in Den Haag die Abschlusserklärung des Gipfels und verpflichteten sich, bis 2035 5 Prozent ihres BIP für Militärausgaben aufzuwenden. Die von Generalsekretär Mark Rutte ausgearbeitete Initiative sieht 3,5 Prozent für reine Militärausgaben und weitere 1,5 Prozent für indirekte Investitionen in die Sicherheit vor. Diese Formel überzeugte die Verbündeten, die am wenigsten bereit waren, ihre Ausgaben zu erhöhen. Im Falle Spaniens behauptet die Regierung jedoch, dass Rutte Spanien die von den spanischen Behörden geforderte «Flexibilität» garantiert habe.

Die Regierung beruft sich auf einen «dreifachen Schlüssel», um auf dieser Auslegung zu bestehen: die Mehrdeutigkeit des angenommenen Textes, in dem nicht von «allen» Verbündeten die Rede ist, das Schreiben, in dem Rutte bestätigt, dass Spanien seinen eigenen «souveränen Weg» gehen kann, solange es das am 5. Juni angenommene Kapazitätsziel einhält, und die Antwort des Präsidenten, in der er erklärt, dass Spanien nur unter dieser Voraussetzung dem Abkommen beitreten würde.

Diese Position brachte Spanien jedoch Vorwürfe von einigen Ländern ein, nicht nur von den Vereinigten Staaten. Es gab auch Lob, nicht ohne Ironie, wie das des belgischen Premierministers Bart De Wever, der vor dem Gipfel seine Abneigung geäußert hatte, mehr als 2 Prozent in die Verteidigung zu investieren, der aber nicht ausscheren wollte. «Es wäre schön zu sehen, wie man mit 2,1 Prozent das machen kann, was schätzungsweise 3,5 Prozent kostet, wie Pedro Sánchez gesagt hat. Wenn er das kann, ist er ein Genie. Und ein Genie», sagte er, «inspiriert natürlich».

«Monumentaler Sieg für die USA»

Regierungsquellen behaupten, dass hinter verschlossenen Türen «kein Verbündeter Spanien irgendetwas vorgeworfen hat» und dass der lettische Premierminister Spanien sogar für die Präsenz spanischer Truppen an seiner Grenze gedankt hat und andere die in der Erklärung enthaltene «Flexibilität» begrüßten. Trump feierte jedoch, dass «die meisten Verbündeten sich verpflichtet haben, 5 Prozent zu erreichen», auch wenn er anmerkte, dass dies nicht für alle gelte.

Der Republikaner wies darauf hin, dass die USA jahrelang den größten Teil der finanziellen Last innerhalb des Atlantischen Bündnisses getragen haben und dass es «an der Zeit ist, dieses Gleichgewicht auszugleichen» und dass Kanada und Europa «ihren gerechten Anteil an dieser Last übernehmen». Für das Weiße Haus ist die am Mittwoch unterzeichnete Erklärung ein «monumentaler Sieg».

Am Dienstag postete Trump in seinem sozialen Netzwerk «Truth» schmeichelhafte Botschaften von Rutte, in denen ihm der politische Chef des Bündnisses dazu gratuliert, dass Europa «im großen Stil bezahlt» hat. Und am Mittwoch verteidigte der Generalsekretär des Bündnisses den Ton dieser Botschaften und die Rolle des US-Präsidenten bei der Aushandlung des Abkommens. «Glauben Sie wirklich, dass sieben oder acht europäische Länder bis Ende dieses Jahres das 2 Prozent-Minimum erreicht hätten, wenn Trump nicht gewählt worden wäre? Das ist eine Tatsache, und ich stimme mit dem Ton dieser Botschaften und der Tatsache, dass er sie veröffentlicht hat, überein», verteidigte er sich.

Zu Spaniens Auslegung der 5 Prozent sagte er: «Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Sie glauben, dass sie in der Lage sein werden, das notwendige Niveau mit 2,1 Prozent zu erreichen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wird es jährliche Kontrollen geben und 2029 werden wir eine Überprüfung vornehmen», sagte er.