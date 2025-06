Unicaja in schwierigster Phase in Bestform (86:84)

Juan Calderón Málaga Montag, 16. Juni 2025 Compartir

Es ist verboten, an Unicaja zu zweifeln. Als es am schlimmsten war, als alle zweifelten, als viele es für unmöglich hielten, zeigte sich das von Ibon Navarro trainierte Team von seiner besten Seite und besiegte Real Madrid (86;84) in einem Spiel, das durch die Entscheidungen des Schiedsrichters ein Finale mit höchster Spannung erlebte. Um am Leben zu bleiben, konnte Unicaja endlich wieder auf die Spieler zurückgreifen, die es in den letzten Jahren angeführt haben, insbesondere auf Dylan Osetkowski, der in den letzten drei Spielen nicht mehr eingesetzt werden konnte und der, wieder auferstanden, das Gesicht seiner Mannschaft veränderte. Die Unicaja-Mannschaft lag mit 19 Punkten in Führung, doch Madrid holte den Vorsprung nach und nach auf, bis sie in der letzten Sekunde durch einen Tip-in von Bruno Fernando nach einem Lay-up von Musa den Ausgleich erzielte. Bei der gleichen Aktion ging der Bosnier Perry mit dem Ellbogen zur Sache. Die Schiedsrichter ahndeten das unsportliche Foul und ermöglichten so den Sieg durch zwei verwandelte Freiwürfe von Alberto Díaz. Es war ein blutiger Kampf, aber er wurde gewonnen. Ein viertes Spiel findet am Dienstag um 21.15 Uhr statt.

Trotz der Tatsache, dass die Anstrengungen genau richtig waren, zeigte Unicaja eine ebenso gute wie unerwartete Leistung. Die Müdigkeit der letzten beiden Spiele hätte auf einen körperlichen Zusammenbruch hindeuten können. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Mannschaft aus Málaga hat ihre Gegner in jeder Verteidigung aufgerieben und mit dieser Stabilität in der Abwehr einen soliden Angriff aufgebaut, in dem ein großartiger Kravish auftauchte, um den sich die meisten Offensivaktionen drehten. Nach sechs Minuten führte Unicaja nach einem Korb von Osetkowski, der nach seiner «Strafe» wieder genesen war, mit 15:7. Es war wichtig zu sehen, wie er darauf reagierte, denn bei dem Kalifornier ist die nonverbale Kommunikation der Schlüssel, um seine mentale Verfassung in jedem Spiel zu überprüfen. Die Symptome waren nicht zu übersehen. Er setzte seine Hände in der Verteidigung ein, kämpfte um Rebounds und suchte bei jeder Aktion den Korb. Mit Osetkowski im Vollbesitz seiner Kräfte nahm Unicajas Größe zu. Er erzielte vier weitere Punkte und Unicaja beendete ein großartiges erstes Viertel mit einer 23:13-Führung.

Das Drehbuch änderte sich, als Tavares Platz nahm. Die Mannschaft aus Málaga griff nun mit guten Pässen von Djedovic und Mitteldistanzaktionen von Kravish an, der bei allen seinen Auftritten sensationell war. Der Vorsprung von Unicaja wuchs immer weiter an, weil sie in der Verteidigung keinen Schritt zurücktraten. Der wiedererstarkte Alberto Díaz gab das Niveau der Mannschaft vor, die Madrid nun klar überlegen war. Vom 37:27 in der 15. Minute ging es bis zum 48:29 in einigen brillanten Momenten der Energie von Unicaja. Gute Verteidigung, Konter und blitzsaubere Angriffe in dem von Perry vorgegebenen Tempo. Dies waren die besten Minuten von Unicaja in der gesamten Partie, und die Pause war die Rettung für eine Madrider Mannschaft, die zeitweise ins Wanken geriet. Was war die Erklärung für diese Veränderung gegenüber den ersten beiden Spielen? Darauf gibt es mehrere Antworten. Nur drei Ballverluste, die Begrenzung der gegnerischen Würfe von außen und die Tatsache, dass mehrere Spieler endlich in Schwung kamen.

Für Unicaja war es wichtig, den vorhersehbaren Aufschwung von Real Madrid nach der Pause zu stoppen. Fünf Punkte in Folge von Osetkowski sorgten für einen großen Vorsprung, aber die Zonenverteidigung der Weißen war zu viel für die Malagueños, die einen 0:13-Lauf zum 53:51 kassierten. Das Spiel begann von neuem, und bei Ibons Team leuchtete eine Warnlampe auf. Die Antwort von Unicaja war phantastisch: Tyson Carter verwandelte einen Dreier von der Dreipunktelinie. Unicaja fand zu seiner defensiven Intensität und Schnelligkeit zurück und ging mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung (70:60) in das letzte Viertel, obwohl Madrid durch Freiwürfe eine Chance hatte, während die Zuschauer über die Schiedsrichter schimpften.

Das Spiel kam in seine spannendste Phase und machte dem Talent der Spieler Platz, wenn auch mit einer besorgniserregenden Tendenz für Unicaja, denn obwohl Osetkowski weiterhin Tore erzielte, fehlte ihm ein Rückhalt. Auf der Gegenseite setzten sich Musa, Henzonja, Tavares, Feliz und Campazzo im Eins-gegen-Eins gegen ihre Mitspieler durch. Zweieinhalb Minuten vor Schluss schrumpfte der Vorsprung von Málaga bedrohlich auf 80:79. Unicaja hatte alles gegen sich, sogar einige sehr fragwürdige Entscheidungen der Schiedsrichter, wie z. B. ein Ellbogenschlag von Tavares, der Sima eine Wunde an der Augenbraue zufügte und nicht geahndet wurde. Es war Zeit zu leiden, und Unicaja wusste, wie man das macht, und sie taten es mit Bravour, denn ihre nächsten beiden Körbe waren Penetrationen von Carter und Perry vor Tavares (84:79, min. 38:30). Der Sieg war knapp, aber ein Dreier von Hezonja machte die letzten 31 Sekunden, in denen Unicaja in Ballbesitz war, noch einmal spannend (84:82). Dann kam die entscheidende Aktion. Perry versenkte einen riskanten Dreier und Madrid startete einen blitzschnellen Gegenangriff, um das Spiel auszugleichen. Musa drang ein und foulte Perry. Das Foul war klar. So klar, wie es war, dass es seine Augenbraue öffnete. Unsportliches Verhalten, Freiwürfe von Alberto Díaz und der Sieg.