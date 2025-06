BlueBay bittet Richter um Ausstellung eines Europäischen Haftbefehls gegen die Familie Al-Thani

Antonio Góngora Málaga Freitag, 13. Juni 2025 Compartir

Das Hotelunternehmen BlueBay, das über seine Gesellschaft Management Empresarial in den «Fall Al-Thani» verwickelt ist, hat über seinen Anwalt José Carlos Aguilera einen Europäischen Haftbefehl für die Familien des ehemaligen Eigentümers des FC Málaga gefordert, da es davon ausgeht, dass die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. «Dieser Europäische Haftbefehl würde einen Monat nach seinem Erlass und der Zustellung an die Prozessvertretungen der Parteien in Kraft treten und wäre unwirksam, wenn die Beschuldigten innerhalb dieses Zeitraums (ein Monat) freiwillig vor dem 14. Gerichtshof erscheinen, um persönlich von den Beschlüssen in Kenntnis gesetzt zu werden, eine Prozessvertretung und eine Verteidigung ihrer freien Wahl zu benennen, und wenn sie dies nicht innerhalb der dafür angegebenen Frist tun, wird ihnen ein Pflichtverteidiger bestellt, der ihnen alle erlassenen Beschlüsse mitteilt», heißt es in dem Dokument des Anwalts.

Was die Anklage betrifft, so ist BlueBay der Ansicht, dass die drei vom Richter und der Staatsanwaltschaft ins Auge gefassten Straftatbestände nicht anwendbar sind, und erklärt dies folgendermaßen: «Der beschriebene Sachverhalt kann einen fortlaufenden Straftatbestand der Veruntreuung und einen Straftatbestand der missbräuchlichen Absprache darstellen. Wir erheben keine Anklage wegen illegaler Verwaltung, da wir davon ausgehen, dass es sich um eine Aneignung von Geldern der Stadt Málaga handelt». In dem Dokument wird das genaue Strafmaß, das für die Familie Al-Thani gefordert wird, nicht genannt, obwohl es deutlich unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß liegt, das für den Scheich und seine Söhne 14 Jahre und sechs Monate beträgt. .

Der dritte Teil des Schriftsatzes von BlueBay konzentriert sich auf die fünf ehemaligen Direktoren von Málaga, die in das Verfahren einbezogen sind, nämlich Moayad Shatat, Vicente Casado, Manolo Novo, Joaquín Jofre und Roberto Cano. In diesem Fall geht das Hotelunternehmen noch weiter und ist der Meinung, dass sie nicht angeklagt werden sollten. «Wir beantragen die vorläufige Einstellung des Verfahrens», heißt es in dem Dokument.

Was den Haftbefehl betrifft, so wird er in dem Dokument mit einer umfassenden Argumentation begründet. «Das 14. Vorprüfungsgericht stellte die mangelnde Zusammenarbeit der katarischen Justizbehörden bei der Befolgung der ausgestellten Rechtshilfeersuchen fest, selbst nach Vermittlung der europäischen Einrichtung Eurojust, und fügte auf dieser Grundlage hinzu, dass, vor der wiederholten Nichteinhaltung dieser Behörden in Fragen der internationalen justiziellen Zusammenarbeit erklärt, dass es notwendig sei, einen weiteren Schritt im Verfahren zur Anhörung der Aussagen der Beschuldigten zu unternehmen, was den Erlass eines Europäischen oder Internationalen Haftbefehls mit dem entsprechenden Auslieferungsersuchen einschließen würde, um die anstehenden Verfahrensschritte durchzuführen», erklärte er.

Anschließend analysierte er die Anlässe, zu denen die Familie Al-Thani zu den verschiedenen Gerichtsverfahren in diesem Fall hinzugezogen wurde. «Sie haben in dem Fall nie in irgendeiner Weise kooperiert», betonte er. Er hebt auch die Tatsache hervor, dass der Scheich und seine Söhne seit einiger Zeit keine Anwälte mehr haben, die sie in diesem Fall vertreten. Sie haben eine Verteidigungsstrategie entwickelt, die darauf beruht, keine Verteidigung zu haben, was auch Ausdruck ihres bewussten und hartnäckigen Wunsches ist, sich der Justiz zu entziehen, indem sie versuchen, den Prozess und ihre Position als «beklagte Ermittler» in diesem Prozess zu «ignorieren»«, heißt es in dem Dokument.

Auf diese Weise rechtfertigte BlueBay die Notwendigkeit, diese Anordnung direkt zu beantragen, um das Verfahren zu beschleunigen, da man aus ihren Erklärungen herauslesen kann, dass sie sich bei dieser Gelegenheit auch nicht um die Anträge kümmern werden, die bei dieser Gelegenheit gestellt werden. «Das EPA wird für die Zwecke des Art. 1 des Gesetzes 3/2003 ausgestellt, d.h. für ihre Festnahme durch den Mitgliedstaat, in dem sie angetroffen werden, ihre Auslieferung nach Spanien und ihre Übergabe an dieses Gericht. Der Haftbefehl garantiert nicht nur die Einhaltung des Gesetzes, sondern schützt auch die Grundrechte, indem er ein Gleichgewicht zwischen Gerechtigkeit und Legalität im Auslieferungsverfahren sicherstellt», schließt er ab.