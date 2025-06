Staatsanwaltschaft fordert 14 Jahre Haft für Ex-Eigentümer des FC Málaga Scheich Al-Thani

Antonio Góngora Málaga Mittwoch, 11. Juni 2025 Compartir

Die Staatsanwaltschaft hat am heutigen Mittwoch den Strafantrag für den «Fall Al-Thani» vorgelegt, der sich auf die vier Familienmitglieder und die fünf betroffenen und in den Fall verwickelten ehemaligen Direktoren bezieht. So fordert die Staatsanwaltschaft 14 Jahre Gefängnis für den Scheich wegen dreier angeblicher Straftaten: Veruntreuung, unrechtmäßige Geschäftsführung und Aufzwingen missbräuchlicher Vereinbarungen. Das Verfahren begann mit der Klage der Vereinigung der Kleinaktionäre (APA) Ende 2019, die Monate später zur gerichtlichen Intervention des FC Málaga und zur Abdankung ihres Präsidenten und katarischen Eigentümers führte.

Für die drei Söhne von Al-Thani, Nasser, Rakan und Nayef, die im Vorstand des Clubs saßen, fordert die Staatsanwaltschaft genau die gleichen Strafen wie für den Scheich, 14 Jahre für jeden von ihnen für dieselben drei Vergehen. Sie spielten zu Beginn der Zeit des Scheichs beim FC Málaga im Jahr 2010 eine untergeordnete Rolle im Management des Clubs, aber letztendlich waren sie diejenigen, die zusammen mit ihrem Vater die Entscheidungen trafen. Außerdem erhielten sie alle Geld von dem Unternehmen für verschiedene Konzepte, die grundsätzlich als unregelmäßig gelten (Gehälter für die Mitgliedschaft im Vorstand, Darlehen, manchmal überhöhte Ausgaben, gemietete Häuser, Kauf von Aktien mit Geld vom Verein...).

Für die den Al-Thani's vorgeworfenen Straftaten werden unterschiedliche Strafen gefordert. Für Veruntreuung fordert die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Gefängnis, efanfalls sechs Jahre für die unrechtmäßige Geschäftsführung und zwei Jahren für das Aufzwingen missbräuchlicher Vereinbarungen.

In Bezug auf die Familie Al-Thani fordert die Staatsanwaltschaft außerdem, dass sie alle für einen ähnlichen Zeitraum von der Führung von Handelsgesellschaften ausgeschlossen werden. Ebenso fordert die Staatsanwaltschaft eine finanzielle Entschädigung für ihre angebliche zivilrechtliche Haftung bei der Ausübung ihrer Funktionen in Málaga. Die im Laufe der Ermittlungen geforderte Kaution erhöhte sich auf rund 8,5 Millionen, was das Gericht dazu veranlasste, das gesamte Vermögen des Scheichs in Spanien, insbesondere die Aktien des Vereins, vorsorglich zu beschlagnahmen.

Doch damit nicht genug der Forderungen nach hohen Strafen: Die Anklage bezieht sich, wie der Richterin bereits in Erwägung gezogen hatte, auch auf die ehemaligen Führungskräfte, die während des untersuchten Zeitraums im Verein tätig waren. Dabei handelt es sich um die rechte Hand von Scheich Al-Thani, Moayad Sahatat, und die Führungskräfte Vicente Casado, Manuel Novo, Joaquín Jofre und Roberto Cano. Sie alle wurden von der Richterin wegen ihrer Zusammenarbeit mit der Al-Thani-Familie angeklagt, obwohl die geforderten Strafen viel niedriger sind und im besten Fall bei fünf Jahren liegen, in anderen Fällen jedoch etwas höher, je nach der Verantwortung, die sie bei der Verwaltung des FC Málaga hatten.

Die Staatsanwaltschaft ist zu diesen Schlussfolgerungen aufgrund der Beweise und der Verfahren gekommen, die während der Ermittlungen der letzten Jahre durchgeführt wurden, die mit der oben erwähnten Anzeige der APA und der anschließenden polizeilichen Durchsuchung im Stadion La Rosaleda begannen und mit dem Weggang der Familie Al-Thani und der Intervention des Vereins endeten. Seitdem sind mehr als fünf Jahre vergangen, in denen José María Muñoz an der Spitze des Vereins stand. Und so wird es noch einige Zeit weitergehen, zumindest bis zum Wechsel des Gerichts, wo die Entscheidungen vom Gerichtsvorsitzenden getroffen werden.

Die Richterin des 14. Gerichtshofs, María de los Ángeles Ruiz, die von Anfang an mit dem Fall Al-Thani betraut war, schloss die Ermittlungen vor etwas mehr als einem Jahr mit einem Beschluss ab, in dem sie diese drei mutmaßlichen Straftaten auflistete, die auch in der Anklage der APA auftauchten, während das Geldwäschedelikt, auf das das Gericht aufgrund einiger Hinweise hingewiesen hatte, schließlich verschwand. In demselben Dokument erhob die Richterin Anklage gegen die vier Mitglieder der Familie Al-Thani und die fünf ehemaligen Führungskräfte des Clubs. Sie kam zu diesen Schlussfolgerungen, nachdem sie die zuvor durchgeführten Verfahren überprüft hatte.

Das Verfahren zur Beantragung der Strafen steht kurz vor dem Abschluss, und neben der Staatsanwaltschaft müssen auch die beteiligten Parteien einen Vorschlag unterbreiten, der wahrscheinlich dem der Staatsanwaltschaft ähneln wird. Von dort aus werden alle Informationen an die Parteien übermittelt, um das Verfahren an ein Strafgericht weiterzuleiten, das für die Beurteilung des Sachverhalts zuständig sein wird.