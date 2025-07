Traditionelle Lauben können die Hitze wesentlich erträglicher machen

IGNACIO LILLO MÁLAGA. Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Weder neuartige Erfindungen noch die Technologie: Was am besten gegen die Hitze wirkt, ist eine traditionelle Laube, die die empfundene Wärme um fünf bis zehn Grad senken kann. Dies ist die wichtigste Schlussfolgerung der Studie 'Evidencias sobre la mejora del índice de confort térmico y la habitabilidad en espacios bioclimáticos de la región mediterránea'(Nachweise für die Verbesserung des thermischen Komfortindexes und der Bewohn- barkeit in bioklimatischen Räumen im Mittelmeerraum), die auf der Internationalen Konferenz für zeitgenössische Architektur und Urbanismus in der Türkei mit einem Preis ausgezeichnet wurde.

Der von dem Lehrstuhl für Klimawandel der Universität Málaga (UMA) präsentierte Bericht wurde von dem Forscher Pedro Guerrero und dem Leiter des Lehrstuhls, Enrique Salvo, mit der Unterstützung der Studentinnen Ana Torres und Paula Quesada erstellt, die ihre Masterarbeit (TFM) zu diesem Thema durchgeführt haben. Der Lehrstuhl hat eine Forschungslinie zu bioklimatischen Räumen, die die besten Lösungen zur Eindämmung der globalen Erwärmung analysiert. Die Gruppe befasst sich insbesondere mit der Verbindung zwischen Architektur und Vegetation.

In einer ersten Phase untersuchten sie die klimatischen Bedingungen einer Finca in Coín in den Jahren 2022, 2023 und 2024, die von Dürre und Hitze geprägt waren.

Dieser Bauernhof verfügt über ein Haus mit traditioneller Architektur, mit einer Laube und einem Pool, und die Forscher haben die technischen Komfortindizes in dieser für die mediterrane Kultur typische Art von Raum untersucht.

In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Orte mit mehr oder weniger Sonneneinstrahlung beobachtet, wie das Spalier, das horizontal von Vegetation bedeckt ist. Auch die breiten, weiß getünchten Wände, der Lehm als Material und der Baumbestand, insbesondere die Feigenbäume. Die Datenerhebung dauerte vier Monate.

Die endgültige Schlussfolgerung lautete, dass traditionelle Spaliere für den Schutz gegen Hitze am besten geeignet sind. Dies liegt unter anderem an der Ausrichtung des Hauses, neben dem es steht, was die Sonnenstunden reduziert, sowie an dem Beitrag der Feuchtigkeit und des Luftstroms der Vegetation. Hinzu kommt die Verwendung bioklimatischer Materialien für die Struktur der Veranda, von denen Lehm nach Meinung der Experten am besten geeignet ist.

In einer zweiten Phase wurden die Ergebnisse an verschiedenen Orten auf dem Campus von Teatinos überprüft. Zu diesem Zweck wurden die Ergebnisse mit einem Raum mit vollständiger Sonneneinstrahlung auf dem Boden verglichen, wie etwa die Ebene vor der Fakultät für Naturwissenschaften und einem weiteren mit direkter Sonneneinstrahlung auf Asphalt. Untersucht wurde auch der E4-Pavillon, ein von den Architekten Juan Gavilanes und Ferrán Ventura entworfener innovativer Bildungsraum, der das ganze Jahr über thermischen Komfort bieten soll. Ebenso wie der Innenhof der Fakultät für Tourismus; die Rückseite der Cafeteria desselben Zentrums, die eine grüne Insel mit einer großen Glyzinienlaube ist. Und schließlich das Schattenhaus des Botanischen Gartens der UMA.

Bei dieser Gelegenheit wurde die Studie durch Bilder ergänzt, die mit einer Wärmebildkamera aufgenommen wurden. «Die Schlussfolgerung war dieselbe: Der beste Wärmekomfort-Index wird von der Laube geboten. Diese Beobachtungen haben bereits Auswirkungen auf die Gestaltung der Stadt. Die Verantwortlichen der UMA haben dies zur Kenntnis genommen, um kostengünstige Lösungen zur Verringerung der Hitze auf dem Campus umzusetzen. Aber auch in den neuen Stadtvierteln: Im Zeta-Distrikt wird diese Formel unter anderem für die Gestaltung der städtischen Bushaltestellen verwendet.