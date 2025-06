Eckdaten im Strafverfahren gegen die Familie Al-Thani

Pedro Luis Alonso Málaga Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

Das Strafverfahren gegen die Familie Al-Thani begann Ende 2019 und führte im Juni 2025 zu den Anträgen der Staatsanwaltschaft auf Inhaftierung der Angeklagten. Nachfolgend die Chronologie der wichtigsten Phasen der Ermittlungen in etwas mehr als fünf Jahren.

16. November 2019: Die Klage der APA wird zur Bearbeitung zugelassen

An diesem Tag beginnt der Prozess, als die 14. Kammer des Untersuchungsgerichts Málaga die Klage der Vereinigung der Kleinaktionäre von Málaga (APA) gegen den Präsidenten von Málaga, Abdullah Al-Thani, und seine Söhne Nasser, Nayef und Rakan (Mitglieder des Verwaltungsrats des Clubs) zulässt. Sie werden der illoyalen Verwaltung und der Veruntreuung beschuldigt. Es wird gefordert, dass der Klub unter gerichtliche Aufsicht gestellt und verwaltet wird.

23. Januar 2020: Polizeirazzia in La Rosaleda

Die von der 14. Kammer des Untersuchungsgerichts entsandten Polizisten drangen am frühen Morgen in die Büros des Stadions La Rosaleda ein und verließen sie erst um Mitternacht. Sie verbrachten mehr als 15 Stunden mit der Durchsuchung, um erforderliche Finanzunterlagen zu beschaffen. Die Aktion wurde von dem mit dem Fall befassten Richter angeordnet, der das Verfahren auch für geheim erklärte.

21. Februar 2020: José María Muñoz übernimmt das Amt des Insolvenzverwalters von Malaga

Eine gerichtliche Verwaltung übernimmt die Kontrolle über den FC Málaga in La Rosaleda. Am 21. Februar 2020 um 11.50 Uhr betrat der Rechtsanwalt und Wirtschaftswissenschaftler José María Muñoz auf Anordnung des Richters und auf Vorschlag der Staatsanwaltschaft als Gerichtsverwalter die Räumlichkeiten des Clubs. Dies geschah in Begleitung des Gerichtssekretärs, seines Arbeitsteams (er leitet die Firma José María Muñoz y Asociados) und von Mitgliedern der Nationalpolizei.

9. Juni 2020: APA fordert Beschlagnahmung der Aktien/Vermögenswerte des Scheichs

Die Vereinigung der Kleinaktionäre von Málaga (APA) reicht eine offizielle Antwort bei Gericht ein, in der sie auf den Zeitplan für die Rückzahlung der Darlehen, die Al-Thani von Málaga erhalten hat, reagiert (monatliche Zahlungen von 30.172,41 Euro über eine Laufzeit von etwa 15 Jahren). Sie halten dies für einen völlig unzureichenden Rückzahlungsmodus und fordern die sofortige Beschlagnahme von Al-Thanis Vermögenswerten auf spanischem Staatsgebiet.

19. Juni 2020: Das Provinzgericht lehnt den Einspruch von Al-Thani gegen die Konkursverwaltung des Vereins ab

Die Zweite Kammer des Provinzgerichts (Audiencia Provincial) weist den Einspruch der Verteidigung des Scheichs und seiner Söhne (Nasser, Rakan und Nayef) gegen die vorsorglichen Maßnahmen im Club mit einem Gerichtsverwalter ab, und die Figur von José María Muñoz, der an der Spitze des Clubs bleibt, wird gestärkt. Darüber hinaus bestätigt das Provinzgericht Tage später die gegen die Familie Al-Thani verhängte Kaution in Höhe von 5,4 Millionen Euro.

28. August 2020: Richterin fordert Al-Thani auf, persönlich auszusagen

Richterin María de los Ángeles Ruiz besteht darauf, dass sie die Zeugenaussage von Al-Thani und seinen Söhnen hören will, die der letzten Aufforderung, persönlich vor Gericht zu erscheinen, vor Monaten nicht nachgekommen sind (am 18. Februar schickten sie ihre Anwälte und die zweite Vorladung im April wurde durch die Pandemie vereitelt).

16. September 2020: Richterin erhöht Kaution des Scheichs auf 8,5 Millionen Euro

Die Richterin hat die Kaution für den Eigentümer von Málaga, Scheich Al-Thani, von 5,4 auf 8,5 Millionen Euro erhöht. Damit wurde dem Antrag der Vereinigung der Kleinaktionäre (APA) des Clubs teilweise entsprochen, da diese eine Erhöhung auf 11,7 Millionen Euro vorgeschlagen hatte. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die Ermittlungen der Anti-Geldwäsche-Einheit, die bestätigten, dass die Familie aus Katar Gelder des Clubs für persönliche Ausgaben des täglichen Lebens verwendet hat, sowie das Vorhandensein von Darlehen zwischen dem Club und seinen Hauptaktionären.

17. November 2020: Einfrieren des Vermögens des Scheichs

Die Richterin ordnet die präventive Beschlagnahme aller Vermögenswerte des Scheichs und seiner drei Söhne, den ehemaligen Direktoren des Clubs (Nasser, Rakan und Nayef), in Spanien an, zu denen vor allem Aktien des FC Málaga (etwa 98 Prozent davon), Fahrzeuge und bei verschiedenen Banken hinterlegte Gelder gehören. Diese Entscheidung ist eine Folge der Nichtzahlung der Kaution in Höhe von 8,5 Millionen.

10. September 2022: Antrag auf Verhaftung, wenn die Al-Thanis nicht erscheinen

In einer richterlichen Anordnung droht die Richterin damit, den inzwischen entmachteten Präsidenten des Clubs, Abdullah-Al-Thani, und seine drei Söhne und Vorstandsmitglieder (Nasser, Nayef und Rakan) zu verhaften, wenn sie nicht am 17. Oktober vor Gericht in Málaga aussagen.

25. Oktober 2022: Al-Thani plädiert per Videoanruf auf nicht schuldig

Nach monatelangem Warten auf die Aussage von Al-Thani wird dieser grundlegende Schritt endlich vollzogen. Abdullah Al-Thani und seine Söhne erscheinen per Videokonferenz vom Sitz der Staatsanwaltschaft in Doha, Katar, als Angeklagte vor der Richterin der 14. Kammer des Provinzgerichts Málaga. Alle geben Erklärungen in arabischer Sprache ab, mehrere Übersetzer sind bei der Konferenz anwesend. Die vier Angeklagten erklären ihre Unschuld und bestreiten die ihnen vorgeworfenen Straftaten: Veruntreuung, illoyale Geschäftsführung und Geldwäsche.

15. Februar 2023: Die Staatsanwaltschaft fordert eine Untersuchung des Kaufs der Puche-Aktien

Die Staatsanwaltschaft bittet die Richterin um eine sechsmonatige Fristverlängerung für eine Reihe von Verfahren, bei denen es im Wesentlichen um den Kauf der Málaga-Aktien ging, die seinerzeit dem ehemaligen Vereinspräsidenten Fernando Puche gehörten und die über die Firma NAS Football in die Hände von Al-Thani gelangten.

1. Februar 2024: Die Staatsanwaltschaft beantragt die Eröffnung der mündlichen Verhandlung gegen die Familie Al-Thani und fünf weitere Geschäftsführer von Málaga

Die Staatsanwaltschaft beantragt die Eröffnung der mündlichen Verhandlung gegen den Scheich, seine drei Söhne, gegen die in dieser Angelegenheit ermittelt wird, und fünf weitere Führungspersönlichkeiten, die sich zu dieser Zeit in Málaga aufhielten und die als Komplizen gehandelt haben könnten. Die Staatsanwaltschaft kommt in ihrer Erklärung zu dem Schluss, dass die Beteiligten auf unterschiedliche Weise an den mutmaßlichen Straftaten der Veruntreuung, der unlauteren Verwaltung (in beiden Fällen kontinuierlich) und missbräuchlicher Vereinbarungen beteiligt waren, wie von der Vereinigung der Kleinaktionäre (APA) in ihrer ursprünglichen Beschwerde gefordert. Neben dem Scheich und seinen Söhnen Nasser, Rakan und Nayef wird auch gegen verschiedene Führungskräfte des Vereins ermittelt: den Vizepräsidenten und die rechte Hand von Al-Thani Moayad Shatat, die Vereinsvorstände Vicente Casado und Manuel Novo, den Finanzdirektor Roberto Cano und den juristischen Vertreter Joaquín Jofre. Letzteren wird vor allem eine Komplizenschaft mit den Praktiken der Eigentümer vorgeworfen.

10. Februar 2024: Richterin klagt Al-Thani und fünf ehemalige Direktoren an

Die Richterin veröffentlicht eine Verfügung, in der sie die Untersuchung abschließt und Al-Thani und die fünf ehemaligen Direktoren wegen «eines fortgesetzten Vergehens der Veruntreuung, eines fortgesetzten Vergehens der unlauteren Geschäftsführung sowie eines Vergehens der Auferlegung missbräuchlicher Vereinbarungen» anklagt.

30. April 2025: Die Audiencia weist die eingelegten Berufungen zurück und leitet das Verfahren neu ein

Das Verfahren kommt wieder ein gutes Stück voran, nachdem das Provinzgericht über die anhängigen Berufungen entschieden hat, was wichtig ist, um zumindest das endgültige Ende der Untersuchung dieses langen und komplexen Verfahrens zu erreichen. Die Anträge der Betroffenen, der ehemaligen Geschäftsführer des Vereins, wurden abgewiesen, was ein neues Szenario eröffnet.

11. Juni 2025: Staatsanwaltschaft und beteiligte Parteien bereiten Antrag auf Verurteilung vor

Die Staatsanwaltschaft und die Verfahrensbeteiligten geben ihre Erklärungen ab, nachdem sie die Ermittlungen und das Verfahren des 14. Untersuchungsgerichts in dieser Sache analysiert haben.