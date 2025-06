Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft und eine Entschädigung in Millionenhöhe für die ehemaligen Direktoren des FC Málaga

Antonio Góngora Málaga Freitag, 13. Juni 2025 Compartir

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft im «Fall Al-Thani» enthält nicht nur die Forderung nach 14 Jahren (und sechs Monaten) Haft für die vier Mitglieder dieser katarischen Familie, den Scheich und drei seiner Söhne (die ehemaligen Berater Nasser, Rakan und Nayef), sondern betrifft auch die fünf ehemaligen Direktoren des FC Málaga, die in diesem Fall angeklagt sind. Für jeden von ihnen fordert er daher zehn Jahre Gefängnis sowie eine Entschädigung in Millionenhöhe zusammen mit der Familie Al-Thani.

Die ehemalige rechte Hand des Scheichs, Moayad Shatat, und die Führungskräfte Vicente Casado, Manuel Novo, Joaquín Jofre und Roberto Cano wurden bereits von der Richterin in diesem Fall, María de lo Ángeles Ruiz, als Kooperateure oder Kollaborateure der Al-Thani-Familie bei den drei ursprünglichen Verbrechen eingestuft. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch einen von ihnen ausgeschlossen. Die ehemaligen Direktoren müssten also nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit fünf Jahren Haft wegen Veruntreuung und weiteren fünf Jahren wegen illegaler Geschäftsführung rechnen, während sie von der dritten Straftat, der Auferlegung missbräuchlicher Absprachen, ausgeschlossen werden.

Die ehemaligen Direktoren müssen außerdem eine Geldstrafe von 12 Euro pro Tag für 18 Monate für jedes der beiden ihnen in diesem Fall zugewiesenen Vergehen zahlen. Die Staatsanwaltschaft hat aber auch eine sehr bemerkenswerte Neuerung eingebaut, denn bei der Analyse der Entschädigung, die an die Angeklagten zu zahlen ist, nimmt sie eine besondere Aufteilung vor, die fast in allen Fällen die ehemaligen Direktoren zusammen mit der Familie Al-Thani einschließt. Mit anderen Worten, sie mischt die Verantwortung und teilt sie unter den neun Angeklagten auf, wobei die Protagonisten je nach den untersuchten Fällen wechseln.

Diese Entschädigungen werden also auch für die ehemaligen Direktoren in die Millionenhöhe gehen. Die Staatsanwaltschaft bittet darum, dies gesondert zu behandeln. «Das Ministerium beantragt, dass vor der mündlichen Verhandlung ein separates Haftpflichtverfahren eingeleitet wird, um die von den Angeklagten eingegangenen finanziellen Verpflichtungen zu gewährleisten», heißt es in dem Dokument. Außerdem beantragt es, dass die Angeklagten in der mündlichen Verhandlung befragt und Zeugen vernommen werden.

Der Antrag auf gemeinsame oder unterschiedliche Entschädigung, d.h. immer unter Einbeziehung der Familie Al-Thani, wird gegen die ehemaligen Direktoren ausgetauscht. Die Zahlen belaufen sich auf mehr als zehn Millionen, unter anderem für die vom Scheich und seinen Söhnen gemieteten Häuser, die Darlehen und den Kauf von Fahrzeugen...

Der gemeinsame Nenner dieser Anträge auf Entschädigung konzentriert sich auf den FCMálaga, der immer der Empfänger dieser Gelder war. Es wurde immer davon ausgegangen, dass der Verein der Geschädigte der Unregelmäßigkeiten ist, die den neun Angeklagten im «Fall Al-Thani» angelastet werden. Die von der Staatsanwaltschaft durchgeführte Analyse bezieht sich auf die Ermittlungen und die Schlussfolgerungen des Richters in diesem Fall in den verschiedenen Anordnungen, die bekannt geworden sind, als neue Entwicklungen in diesem langen Prozess von mehr als fünf Jahren auftauchten.

Der 14. Gerichtshof wird, sobald er alle Anschuldigungen erhalten hat, den Abschluss der für die Eröffnung der mündlichen Verhandlung vorgesehenen Verfahren abwarten, die gegebenenfalls zu einem Urteil führen soll, das den «Fall Al-Thani» nach den entsprechenden Berufungen beendet. Nicht bekannt ist jedoch, wie lange es dauern wird, bis sich das Verfahren bis zu dem von allen Málaga-Fans gewünschten Ende hinzieht, die auf diese Angelegenheit warten, damit der Verein auf der Suche nach dem notwendigen Wachstum, das es ihm ermöglicht, sich mittel- oder besser langfristig in der Elite zu stabilisieren, einen Kurswechsel vornehmen kann. Aber darauf werden wir noch warten müssen...