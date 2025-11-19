Spanien sichert sich mit einem Rekord und einer Warnung die WM-Teilnahme

Óscar Bellot Sevilla Mittwoch, 19. November 2025 Teilen

Ohne Probleme und mit einem weiteren Rekord in der Tasche zur Weltmeisterschaft. Spanien beendete die Aufgabe am Dienstag mit einem Unentschieden gegen die Türkei und schloss damit eine fast makellose Phase ab, die ihre Kandidatur für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada untermauert und den Rekord von 31 offiziellen Spielen in Folge ohne Niederlage egalisiert, den Roberto Mancinis Italien zwischen 2018 und 2021 aufgestellt hat.

Dass die Mannschaft von Luis de la Fuente in Sevilla den Weg in die Vereinigten Staaten mit einem Sieg abschloss, war weit entfernt von dem quälenden Abschluss, den die Mannschaft von Luis Enrique vor vier Jahren im Estadio de La Cartuja durch ein Tor von Morata fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit besiegelte und damit das Risiko abwendete, in ein kompliziertes Playoff für die von Katar organisierte Winter-Weltmeisterschaft zu geraten.

Dieselbe Bühne, die am 14. November 2021 bis zum letzten Atemzug gespannt darauf wartete, dass die Teilnahme an der untypischsten Weltmeisterschaft der Geschichte gegen Schweden in Gefahr gerät, erlebte am Dienstag die bürokratische Übung des amtierenden Europameisters, der sich mit einem schlechten Spielfeld, einer mangelnden Resonanz der Fans und dem vorhersehbaren Spannungsabfall auseinandersetzen musste, nachdem er mit erledigten Hausaufgaben angereist war, um am Ende einen unbedeutenden Kratzer zu erleiden.

In Wirklichkeit war das Ticket schon vorher sicher, aber auf dem Spiel standen das Prestige, die Serie, das Image und eine Handvoll sekundärer Ziele. Spanien das nach 64 Spielen als Gastgeber noch nie ein WM-Qualifikationsspiel im eigenen Land verloren hat und seit 967 Tagen in einem offiziellen Spiel nicht mehr auf die Knie gegangen ist, nimmt zum 13. Mal an einer WM-Runde teil. La Roja hat das Außergewöhnliche zur Routine gemacht, und das ist ein großer Verdienst. Das muss so gewürdigt werden, wie es sich gehört, falls die dunklen Tage eines Tages zurückkehren.

Sie scheinen jedenfalls weit weg davon zu sein, wenn man das blendende Licht betrachtet, das von diesem frischen und fröhlichen Spanien ausging, das in La Cartuja mit vier Änderungen gegenüber der Mannschaft antrat, die De la Fuente drei Tage zuvor in Tiflis benannt hatte, und das neue Trikot vorstellte, das es bei der Weltmeisterschaft tragen wird, das aber versuchte, seiner Eigenart treu zu bleiben, obwohl die Entspannung ihren Tribut forderte.

Der italienische Trainer der Türkei, Vicente Montella, zog es vor, seinen Starspieler Arda Güler zu schonen und die gesperrten Yildiz, Akturkoglu und Aydin vor den Playoffs zu schützen.

Montella stellte eine Fünferabwehr auf, die seine konservativen Absichten verdeutlichte, doch der Plan ging nicht auf, als Cucurella auf der linken Seite durchbrach und Dani Olmo bediente. Es war sein zwölftes Länderspieltor.

Es blieb abzuwarten, wie lange Spanien brauchen würde, um eine türkische Mannschaft zu verletzen, die noch immer von den sechs Brandwunden ersten Grades, die sie sich im September zugezogen hatte, gezeichnet war, und ob der Europameister in der Lage sein würde, die Spannung aufrechtzuerhalten und ob die Osmanen aus dem Lazarett herauskommen würden. Zu letzterem trug Montellas Schiefer bei, der nach einem Eckball das fand, was das Spiel ihm nicht gab. Gül, der in Porto für Samu eingewechselt worden war, nutzte die Nachlässigkeiten der spanischen Abwehr aus und erhöhte die Zahl der Minuten ohne Gegentor von Unai Simón auf 551 für La Roja.

«Memento mori»

Die Botschaft rüttelte Spanien wach, das noch vor der Halbzeit einen zweiten Treffer hätte erzielen können, als ein Schuss von Fabián Ruiz von Bayindir geblockt wurde. Mikel Merino kam für Ferran Torres und Dani Olmo rückte in die Innenverteidigung gegen eine deutlich stärkere türkische Mannschaft. Die Osmanen schüttelten ihre Komplexe mit einem Tor von Gül ab, sie waren einem zweiten Treffer durch einen von Unai Simón abgewehrten Fallrückzieher von Yilmaz nahe und schafften es schließlich durch einen Fernschuss von Özcan.

Spanien befand sich plötzlich in seinem eigenen «Memento mori», was in gewissem Maße gut für sie sein kann, um die mit der Euphorie verbundenen Gefahren zu vermeiden. Oyarzabal rettete sie aus diesem Zustand, indem er einen Schuss von Yéremy Pino, der von Demiral von der Linie geklärt worden war, vollendete. Es war der letzte Einsatz des Spielers aus Eibar, der in dieser Saison bereits neun Tore für die Nationalmannschaft erzielt hat, bevor er für Samu Platz machte.

Der Schlagabtausch belebte das Spiel: Unai Simón verhinderte den dritten Treffer der Türken durch Yilmaz, während Spanien den Raum zum Laufen ließ und La Roja bis zum Schluss auf einen weiteren Sieg drängte. Das ist ihnen nicht gelungen, aber sie denken schon jetzt an das Finalissima gegen Argentinien, den Auftakt zu einer Weltmeisterschaft, in die sie als Favorit gehen werden.