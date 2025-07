Talor Gooch gewinnt zum zweiten Mal LIV Golf in Valderrama

DIETMAR FÖRSTER SAN ROQUE. Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Der US-amerikanische Golfer Talor Gooch ist vergangene Woche nach Sotogrande zurückgekehrt, um seinen Triumph von 2023 beim LIV Golf Andalucía im Real Club Valderrama zu wiederholen. Nach der dritten und letzten Runde am Sonntag, an dem Spaniens Superstar Jon Rahm am Rande seines ersten Sieges auf dem emblematischen Platz in der Provinz Cádiz stand, konnte Gooch erneut die Siegertrophäe in die Höhe halten.

Der 33-jährige Gooch, der erstmals vor zwei Jahren das Turnier auf der vom saudi-arabischen Staatsfonds finanzierten Tour gewonnen hatte, beendete die drei Runden mit insgesamt 205 Schlägen (8 unter Par) und lag damit nur einen Schlag vor Rahm, der mit einem Rückstand von sechs Löchern auf den Amerikaner in die letzten 18 Löcher gegangen war.

Der baskische Golfer, der im Laufe des Sonntags zeitweise gleichauf mit dem Führenden lag, hatte bis zum letzten Loch alle Möglichkeiten, aber der Golfer aus Oklahoma hielt dem Druck stand und holte sich den Sieg, indem er am letzten Loch ein Par erzielte.

Goochs Erfolg, für den er vier Millionen Dollar (3,4 Millionen Euro) kassiert, verhinderte eine Wiederholung des Vorjahreserfolgs des Spaniers Sergio García, der diesmal mit -1 nur auf dem zehnten Platz landete, was ihn an seinem fünften Titel auf seinem Lieblingsplatz hinderte.

Den dritten Platz belegte der Mexikaner Abraham Ancer, der auf der letzten Runde mit fünf Birdies eine bemerkenswerte Leistung zeigte.

In der Teamwertung übernimmt Legion XII, das mit seinem Sieg drei Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) in die Kasse spült, mit 186,6 Punkten die Führung und verdrängt die Crushers um Kapitän Bryson DeChambeau mit 154,6 Punkten auf den zweiten Platz, während die Fireballs (121), die vergangenes Jahr ganz oben auf dem Treppchen standen, den dritten Platz im Teamranking belegen.

Das besondere Format der LIV Tour mit drei Runden an drei Tagen zog wieder Tausende auf die Anlage des Real Club Valderrama, die zu den besten der Welt gehört und 1997 Austragungsort des Ryder Cups zwischen Amerika und Europa war. Die musikalische Beschallung an den Abschlägen und Greens, die Aktivitäten rund um das sportliche Geschehen auf dem Golfplatz und die Möglichkeit, die großen Stars aus nächster Nähe zu sehen, sorgten trotz der heißen Temperaturen erneut für einen großen Besucheransturm. Und dass die erste Runde am Freitag fünf Löcher vor Schluss wegen starken Windes unterbrochen werden musste und erst am Samstag um 8 Uhr morgens fortgesetzt werden konnte, trugen die Golffans ebenso mit Fassung wie den veränderten Zeitplan mit Start der zweiten Runde am Samstag um 10.35 Uhr und der dritten Runde am Sonntag um 11.35 Uhr.