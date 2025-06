Unicaja verabschiedet sich nach tollem Spiel gegen Madrid

Juan Calderón Málaga Mittwoch, 18. Juni 2025 Compartir

Unicaja beendete am Dienstag die beste Saison seiner Geschichte, indem es auf dem Platz alles gab. Es war wieder eine unglaubliche Leistung gegen Madrid, das schließlich die Unkonzentriertheit der Mannschaft von Ibon Navarro in den letzten Momenten des Spiels ausnutzte, um den Sieg und die Endausscheidung zu erreichen (79:86). Die Mannschaft aus Málaga verabschiedet sich erhobenen Hauptes. Ihr Basketball in diesem vierten Spiel war fantastisch, wie schon die ganze Saison über. Sie beherrschten ihre Gegner und kämpften erneut auf Augenhöhe mit ihnen, ohne Anzeichen von Müdigkeit zu zeigen. Der vielleicht unwiederholbare Traum, die Liga zu gewinnen, wird für diese Gruppe von Spielern noch warten müssen, aber was sie bisher geleistet haben, wird schon jetzt unvergesslich sein.

Der große Zweifel vor Beginn des Spiels war die körperliche Verfassung von Unicaja vor dem Spiel. Die Frage wurde in den ersten Minuten beantwortet, denn die ersten drei Verteidigungen der Mannschaft von Ibon Navarro waren fabelhaft und stoppten Madrid und erzielten auch drei Dreier (9:2). Die Fans in der Carpena-Halle waren begeistert von dem, was sie sahen, denn ihr Team behielt die gleiche Energie wie im dritten Spiel bei und unterwarf den Gegner. Nur Hezonja konnte mit seinem Talent auf das Spiel von Unicaja reagieren, dem einige Körbe von Taylor fehlten. Als Taylor ausfiel und Carter eingewechselt wurde, drehte das Team aus Málaga auf und führte mit fünf Dreiern in sieben Minuten 18:10. Im Angriff klappte es, aber in der Verteidigung, wo erst Sima und dann Balcerowski Tavares in Schach hielten, lief es besser. Die Einwechslung von Llull mit zwei Drei-Punkte-Würfen verschaffte Los Blancos eine Verschnaufpause, und das erste Viertel endete 22:16.

Madrid, das über die beste Verteidigung der Liga verfügt, machte einen Schritt nach vorne, um das Spiel enger zu gestalten (24:21, 12. Minute), doch Unicaja antwortete mit einem dreiminütigen Wahnsinn, in dem Sima und Ejim, unerwartete Spieler, durch Intensität und Rebounding das Maximum herausholten (33:21, 15. Minute). Das Spiel wurde immer spannender, und Madrid schlug bald durch Musa und Hezonja zu, letzterer mit Dreiern aus der Distanz, um den Druck wieder zu erhöhen. Es war ein ständiger Schlagabtausch, denn Unicaja ließ sich nicht abschütteln. Osetkowski kam auf spektakuläre Weise zurück ins Spiel, traf zwei Dreier in Folge und brachte die Tribüne zum Toben (43:33). Der Kalifornier traf in der ersten Halbzeit aus 6,75 Metern perfekt, wobei vier Dreier den Unterschied ausmachten. Zwei Körbe von Hezonja und Musa verhinderten, dass Unicaja mit einem deutlichen Vorsprung in die Halbzeit ging, aber der Eindruck der Mannschaft aus Málaga war fantastisch.

Wie erwartet kam Madrid zur Halbzeit mit voller Wucht aus der Kabine und Unicaja begann zu leiden. Tavares beging sein drittes Foul, aber Unicaja nutzte dies nicht aus, was entscheidend gewesen wäre, denn der Madrider Center hatte nun totalen Einfluss auf das Spiel und ermöglichte es seinem Team, nach vielen Minuten der Aufholjagd von Unicaja in Führung zu gehen (51:53, Min. 26). Nach seiner Auswechslung übernahmen die Gäste aus Málaga wieder die Kontrolle über das Spiel. Dies gelang ihnen durch einen sensationellen Balcerowski, der immer wieder den Weg zum Korb fand. Ejim und Kalinoski trugen entscheidend dazu bei, dass Madrid im letzten Viertel nicht mehr in Führung gehen konnte, obwohl die Madrilenen die Freiwürfe nutzten, um das Spiel zu beenden (63:61).

Und Madrid machte weiter Druck, wobei Tavares seine Dominanz in der Zone noch verstärkte. Balcerowskis vierter Treffer machte den Weg frei für Madrid, das nun von zu einer Dominanz gegen eine Unicaja-Mannschaft überging, die es ohnehin schon schwer hatte, zu punkten. Fünf Minuten vor Schluss führten die Weißen nach einem Dreier von Llull mit 72:77, und Ibon Navarro musste eine Auszeit nehmen, weil das Spiel zu kippen drohte. Die neuen Anweisungen des Basken änderten nichts an der Dynamik des Spiels. Die Beine von Unicaja zitterten. Der Druck, einige nicht geahndete Fouls, die Unicaja aus dem Gleichgewicht brachten, und der Gegner konnten sich zu einem Zeitpunkt, als jeder Punkt wichtig war, einen ausreichenden Vorsprung erarbeiten (72:79, Min. 37:15). Ein Schlag von Tavares gegen Kalinoski und ein Knie im Gesicht von Diaz durch den Center waren nach den Kriterien der Schiedsrichter keine Fouls. Diese Momente der Unterbrechung waren entscheidend, denn Madrid verstand es, sich zu verteidigen und das Spiel und die Playoffs von der eigenen Linie aus zu sichern.