Andalusien bevorzugt die Länder, in denen die Region seit Jahren tätig ist, als alternative Märkte zu den USA.

Die andalusischen Unternehmen werden bei ihren Bemühungen, in die Länder vorzudringen, die als potenzielle Alternativmärkte zu den Vereinigten Staaten identifiziert wurden, nicht bei Null anfangen. Länder wie China, Indien und Australien, in denen die Werbestrategie für andalusische Produkte vertieft werden soll, haben bereits im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum verzeichnet und gehören zu den 25 wichtigsten Exportmärkten der autonomen Region.

Dies wurde auf der Sitzung des Verwaltungsrates der öffentlichen Agentur TRADE deutlich, die am Dienstag vor dem Hintergrund der Zollkrise mit den Vereinigten Staaten stattfand, nachdem der andalusische Ministerpräsident Juanma Moreno versprochen hatte, die Bemühungen um eine Diversifizierung der Märkte zu verstärken und sich dabei besonders für Asien und Ozeanien einzusetzen.

Absatz auf den asiatischen Märkten gewachsen

Die andalusische Regierung wollte klarstellen, dass das Ziel der Marktdiversifizierung nicht neu ist und dass sie schon seit einiger Zeit in dieser Richtung arbeitet. Die Wirtschaftsministerin der Region, Carolina España, wies darauf hin, dass der Absatz andalusischer Produkte auf den wichtigsten asiatischen Märkten im Jahr 2024 bereits überdurchschnittlich gewachsen sei. In China stiegen sie um 16,2 Prozent und in Indien um 108 Prozent.

Im erstgenannten Land hat das andalusische Olivenöl einen Anteil von 89 Prozent am Gesamtmarkt, und in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, entwickelt die andalusische Agentur seit 2010 Aktionen. In diesem Zielland führte TRADE im Jahr 2024 insgesamt 42 Aktionen durch. In diesem Jahr wird sich die Agentur auf eine umfassendere Präsenz konzentrieren, die alle Sektoren, einschließlich der Industrie, abdecken wird. Zu diesen auf Indien ausgerichteten Aktionen gehört auch eine umgekehrte Werbeaktion, die darin besteht, potenzielle Kunden nach Andalusien zu bringen.

Englischsprachige Märkte

Neben dem strategischen Engagement auf dem asiatischen Kontinent hat sich Andalusien bei seiner Außenpolitik auf zwei englischsprachige Märkte konzentriert, die ebenfalls als Schlüsselmärkte im Rahmen der Exportdiversifizierungsstrategie angesehen werden. Einer davon ist Australien, wo TRADE seit 2020 präsent ist und wo die andalusischen Exporte im vergangenen Jahr um 57 Prozent gestiegen sind. Der Vorstand schätzt die Exportleistung dieses Landes als hervorragend ein, das laut dem Generaldirektor von TRADE, Antonio Castro, aufgrund seines hohen Pro-Kopf-Einkommens und seiner Kaufkraft nicht nur für den Agrar- und Ernährungssektor sehr interessant ist.

Das andere ist Kanada, das vor dem Hintergrund der derzeitigen Handelsschwierigkeiten mit den Vereinigten Staaten von großer Bedeutung ist, da es Chancen für alle produktiven Sektoren, einschließlich Industrie und Bergbau, bietet.

Carolina España versicherte, dass andalusische Exportunternehmen heute mehr denn je auf TRADE vertrauen sollten, die ihrer Meinung nach leistungsstärkste regionale Entwicklungsagentur Spaniens, die über ein Netzwerk verfügt, das es ihr ermöglicht, in 75 Ländern vor Ort Dienstleistungen zu erbringen, von denen 27 erst 2019 gegründet wurden, und die eine besondere Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und Ozeanien aufweist.

Die Ministerin kündigte eine Verordnung zur Unterstützung der Internationalisierung an, um den andalusischen Exportsektor bei der Suche nach neuen Märkten zu stärken und die Auswirkungen des von der US-Regierung ausgelösten Handelskriegs zu minimieren. «In diesen Zeiten der Ungewissheit ist es notwendiger denn je, dass Andalucía TRADE an der Seite unserer Exporteure steht und dass die Unternehmen TRADE vertrauen», betonte sie.

Der von Spanien angekündigte neue Auftrag verfügt über ein Budget von bis zu 11 Millionen Euro und ist Teil des neuen Modells zur Unterstützung der Internationalisierung, an dem die mit 63 Millionen Euro ausgestattete öffentliche Agentur seit ihrer Gründung arbeitet und bei dem die Diversifizierung der Exportziele im Vordergrund steht.