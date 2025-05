Andalusien und Bayern wollen stärker kooperieren

SDA Brüssel Mittwoch, 14. Mai 2025 Compartir

Der andalusische Ministerpräsident Juanma Moreno hat sich in Brüssel mit dem Staatsminister für europäische und internationale Beziehungen der Bayerischen Staatsregierung, Eric Beißwenger, getroffen, mit dem er im Rahmen des Ausschusses der Regionen Fragen von Interesse für Andalusien und Bayern erörtete. Darüber hinaus wurden bei diesem Treffen auch Fragen für das reibungslose Funktionieren der EU und die Bewältigung der Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erörtert.

Moreno sagte, dass dieses Treffen wichtig sei, weil Bayern eine Region sei, die viele kulturelle Gemeinsamkeiten mit Andalusien habe. Ferner würden beide Regionen auch viele Sorgen teilen, die beispielsweise die Landwirtschaft, die neuen US-Zölle und die fehlenden Engergieautonomie in ganz Europa betreffe.

Auf dem Treffen wurde vereinbart, künftig Treffen in der bayerischen Landeshauptstadt zu veranstalten, um mögliche Kooperationsvereinbarungen zu treffen. Besonders wichtig seien die Theman Industrie, Automobilindustrie sowie die Energie- und Wasserversorgung. Gerade in diesem Themen müssten beide Regionen eng miteinander kooperieren, um die Wasserversorgung in ganz Europa zu gewährleisten, so Moreno.