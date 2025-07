Andalusiens Tourismusbranche will mehr Einheimische anlocken, um dem Rückgang der nationalen Besucher entgegenzuwirken

Pilar Martínez Malaga Dienstag, 8. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 12:27h. Compartir

Das regionale Tourismusministerium der Junta hat eine Kampagne zur Förderung des lokalen Tourismus in der Region Andalusien gestartet. Auf dem Programm dieser Kampagne, die am 7. April in Sevilla startete, stehen eine Reihe von Fachkonferenzen, Workshops und Verkostungen lokaler Produkte und Lebensmittel. Von dort aus geht es heute (8. April) nach Jerez de la Frontera, am 9. April nach Malaga und am 10. April nach Granada.

Das Ziel der Initiative «Andalucía en Andalucía» ist Teil einer breiteren Forderung, die Spanier für den nationalen Tourismus zu gewinnen. Etwa 50 andalusische Unternehmen werden an der Kampagne teilnehmen und den Tourismusagenturen ihre köstlichen, attraktiven und spannenden Angebote vorstellen. Die Organisatoren der Veranstaltung erklärten, dass das Ziel darin besteht, «die Positionierung der Marke Andalusien zu verbessern und den Anteil der Unternehmen in der Region zu erhöhen», indem sie Fachleute vorstellen.

100 Reisebüros und 50 Unternehmen nehmen an dieser Konferenz zur Reaktivierung des andalusischen Marktes teil

Im vergangenen Jahr übernachteten mehr als 5,4 Millionen Besucher aus den verschiedenen Provinzen der Region in den Hotels in Andalusien, wo sie mehr als 11,6 Millionen Mal übernachteten: «Die Andalusier sind die wichtigsten Touristen in ihrer Region, gefolgt von Menschen aus Madrid, Valencia und Katalonien».