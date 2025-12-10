Bürgermeister von Algeciras tritt nach Anzeige wegen sexueller Belästigung und Veruntreuung aus der PP aus

Álvaro Soto Algeciras Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

Der Bürgermeister von Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, hat seine vorübergehende Suspendierung von der PP angekündigt, um seine Ehre angesichts der Klage der PSOE vor dem Obersten Gerichtshof (er ist auch Senatsabgeordneter) wegen angeblicher Veruntreuung, Einflussnahme und sexueller Belästigung oder Missbrauch zu verteidigen. Landaluce hat angedeutet, dass er seine organischen Ämter niederlegt, nicht aber seine institutionellen Ämter als Bürgermeister der Stadt und Senatsabgeordneter.

In einer Mitteilung erklärte Landaluce seine «absolute Unschuld» und wies auf seine «Entschlossenheit hin, sein Recht auf Verteidigung weiterhin mit allen ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln wahrzunehmen». Er behauptet auch, dass er sich von der PSOE «belästigt, benutzt und verfolgt» fühle und versichert, dass er nicht zulassen werde, «dass jemand versucht, ihn bei der Verteidigung seiner Ehre zum Schweigen zu bringen».

Der Bürgermeister von Algeciras wirft der PSOE «reinen politischen Opportunismus vor, der versucht, Momente besonderer interner Verwundbarkeit innerhalb der eigenen Partei auszunutzen, um unbegründete Anschuldigungen wieder aufleben zu lassen, mit dem Ziel, die Stadtregierung zu zermürben». «Ihre Strategie zielt darauf ab, ihre eigenen Krisen zu vertuschen und die Aufmerksamkeit abzulenken», fügte er hinzu.

Der Bürgermeister erklärte, dass er vor acht Monaten rechtliche Schritte wegen der öffentlichen Anschuldigungen der örtlichen sozialistischen Sprecherin Rocío Arrabal gegen ihn eingeleitet hat, die nun die Klage gegen den Bürgermeister vor dem Obersten Gerichtshof «wegen möglicher Veruntreuung öffentlicher Mittel, Einflussnahme, sexueller Belästigung und/oder sexuellen Missbrauchs» unterzeichnet.

«Ich werde weiterhin meine Unschuld verteidigen und weiterhin für Algeciras arbeiten, egal wie sehr es sie stört. Meine Priorität sind die Menschen von Algeciras. Für sie, für meine Familie und für meine Kollegen werde ich bis zur letzten Konsequenz gehen», so Landaluce.

Die PSOE von Algeciras hat bei der Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs Anzeige erstattet und beantragt, gegen Landaluce wegen möglicher Veruntreuung öffentlicher Gelder, Vorteilsnahme und Straftaten gegen die sexuelle Freiheit zu ermitteln. Die Klage bezieht sich auf angebliche Fälle sexueller Belästigung, die von drei PP-Abgeordneten in Algeciras, Susana Pérez, Eva Pajares und Laura Ruiz, gemeldet wurden. Landaluce hat angekündigt, dass er mit einer weiteren Klage vor dem Obersten Gerichtshof von Andalusien (TSJA) reagieren wird, wenn keine Abhilfe geschaffen wird.