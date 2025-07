Das außergewöhnliche Leben des Cowboys aus Granada, der 32 Pferde, 100 Kühe und 500 Ziegen besitzt

Rafael Vílchez La Alpujarra Mittwoch, 9. April 2025 Compartir

Antonio Yebra Cabrera wurde vor 43 Jahren in der Alpujarra in der Provinz Granada geboren. Seit seiner Jugend ist er Cowboy, Ziegenhirte und Schafhirte. Er hat auch Kühe und ist Reitführer in den Bergen seiner Heimatdörfer.

Antonios Lebensweise, wurde von Generation zu Generation weitergegeben, doch leider gibt es nicht mehr viele seiner Art. Sein Vater Eduardo stammte aus Canjáyar, und seine Mutter Carmen wurde in Laroles geboren, einer der schönsten Gemeinden mit atemberaubendem Blick auf die östliche Alpujarra.

Antonio hat vier Brüder, aber er ist der Einzige, der diese Lebensweise beibehält. Groß, sehnig und in Jeans gekleidet, ähnelt Antonio einem Texaner aus dem amerikanischen Wilden Westen. Er kennt die Wege zwischen Obstgärten, Buchenwäldern, Hügeln, Ebenen und Bergen, die er zu Pferd durchquert, besser als jeder andere.

Antonios Vater war die sechste Generation einer Familie von Maultiertreibern, die Öl, Mehl, Fisch, Getreide und vieles mehr durch den Puerto de la Ragua bis nach Marquesado del Cenete transportierten. Ihre Tiere wurden beladen und sie kehrten mit anderen Dingen beladen in ihr Dorf zurück. Der Tauschhandel war zu dieser Zeit sehr verbreitet. Antonio betreibt auch ein Geschäft für Pferde- und Maultierausritte in der Sierra Nevada.

Antonio, der drei Kinder hat, sagt, dass er frei ist. «Niemand kommandiert mich herum. Manche Leute nennen mich verrückt, weil ich so viel Vieh habe, aber so bin ich frei. Ich habe in Filmen, Serien und Dokumentarfilmen mitgewirkt. Ich habe in einigen Filmen mitgewirkt, die in Tabernas (Almeria) gedreht wurden. Jetzt habe ich 32 Pferde und Maultiere 32, die ich sehr liebe. Ich habe auch Hunde. Ich bin nicht sehr oft zur Schule gegangen. Als ich acht Jahre alt war, musste ich anfangen, auf den Feldern zu arbeiten und 500 Ziegen in einer Höhe von 2.500 Metern über dem Meeresspiegel zu halten. Jetzt habe ich neben Pferden und Maultieren auch mehr als hundert Kühe in extensiver Haltung der berühmten und fast ausgestorbenen Pajuna-Rasse auf dem Gipfel des Puerto de la Ragua», erklärt er.

«Normalerweise besuche ich einige Dörfer in der Alpujarra, um an Ausstellungen und Wettkämpfen auf dem Pferderücken teilzunehmen.».

«Normalerweise besuche ich die Dörfer in der Alpujarra, um an den Ausstellungen und den Bänderrennen zu Pferde teilzunehmen. Das letzte Mal war ich in Yegen, um an den Bänderrennen teilzunehmen. Ich nahm 25 Pferde und Maultiere mit, Packesel, wie in alten Zeiten: mit Schnaps, selbstgebackenem Brot, Würstchen und Wein. Mehrere Reiterinnen begleiteten mich. Wenn ich ausgehe, nehme ich Wein, Tabak und Essen mit, um die Tradition meiner Vorfahren weiterzuführen. Wenn ich in einem Dorf oder auf einem Bauernhof ankomme, gebe ich das, was ich mitbringe, an meine Freunde weiter. Das ist meine Art, zu leben. Einer meiner Freunde ist in Yegen und heißt Manolo 'El de Mandanga'», erzählt Antonio.

Er fährt fort: «Mein Unternehmen organisiert kurze und lange Routen mit Maultieren und Pferden auf alten Pfaden. Auf einigen dieser Routen gehen wir in den Sierra Nevada-Nationalpark, wo wir ein Cowboy-Abenteuer erleben. Es ist keine Reiterfahrung erforderlich. Für die Cowboy-Route sollten diejenigen, die dies wünschen, jedoch schon einige Male geritten sein», schließt Antonio.