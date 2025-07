Das Haus der 45 Millionen Muscheln

Die Casa de las Conchas de Montoro ist einer der meistbesuchten Orte in der Stadt Montoro.

Die Provinz Córdoba in der Region Andalusien im Süden Spaniens ist ein idealer Ort für Tourismus und Ausflüge, die Architektur mit atemberaubenden Landschaften und einer vielseitigen Gastronomie verbinden. Einer der Orte, der jedes Jahr viele Besucher anzieht, ist die Stadt Montoro.

Dieses bezaubernde Fleckchen Erde wird durch den majestätischen Fluss Guadalquivir geprägt, der entlang des Stadtzentrums fließt. Wir schlendern durch die Straßen von Montoro und genießen einen wunderschönen Stadtkern, der uns fast unbemerkt zu unserem heutigen Ziel führt - eine architektonische Kuriosität, ein einzigartiger Ort in Spanien, der im Laufe der Zeit zu einem obligatorischen Halt für alle Besucher von Montoro geworden ist.

An einem kleinen Platz in der Calle Criado 17 befindet sich die «Casa de las Conchas» («das Muschelhaus»). Es fällt uns sofort auf, da es sich von den anderen Häusern in der Gegend unterscheidet. Es ist mit 45 Millionen Muscheln geschmückt, die aus ganz Spanien hergebracht wurden.

Der Besitzer der Casa de las Conchas, Francisco del Río Cuenca, begann 1960 damit, das Haus mit Muscheln zu dekorieren, die er an den Ufern des Guadalquivir gesammelt hatte. Viele Jahre lang war es üblich, dass die Bewohner von Montoro, die zur Arbeit weggingen, mit Taschen voller Muscheln zurückkamen, um Francisco zu helfen.

Die Fassade des Hauses ist eine Augenweide.

Das Haus weist viele interessante Details auf - man muss nur genau hinsehen... auf die Fassade, die Dächer und die Höfe. Die Säulen sind mit kleinen Flusssteinen bedeckt. Auch die Decken des Hauses sind so dekoriert, dass sie Blumensträußen aus Muscheln und Spiegeln ähneln. Ein Meeresparadies auf dem Festland.

Im Laufe der Jahre hat sich das Haus zu einem der meistbesuchten Orte in Montoro entwickelt und ist weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.

Wenn Sie Interesse an einer Besichtigung des Hauses haben, können Sie sich unter der Telefonnummer 957 160 621 über alle Einzelheiten informieren.