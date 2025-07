Der Kauf eines Hauses in Málaga erfordert jetzt mehr als zehn Jahre volles Gehalt

Cristina Vallejo Malaga Donnerstag, 10. April 2025 Compartir

Um heute eine Wohnung in Málaga zu kaufen, muss man 10,6 Jahre lang ein volles Gehalt zahlen. Dies geht aus einer Studie hervor, die die Durchschnittsgehälter aus den Stellenangeboten auf der Plattform InfoJobs mit den Durchschnittspreisen der zum Wiederverkauf angebotenen Immobilien auf Fotocasa in Beziehung setzt.

Im Jahr 2024 lag der Preis für eine zum Verkauf stehende Wohnung in Málaga bei 3.836 Euro pro Quadratmeter. Das bedeutet, dass die Einwohner Málagas unter Berücksichtigung des von InfoJobs erfassten durchschnittlichen Bruttogehalts in der Provinz, das im Jahr 2024 bei 28.911 Euro lag, 10,6 Jahre ihres vollen Gehalts aufwenden müssen, um eine 80-Quadratmeter-Wohnung zu einem Durchschnittspreis von knapp über 306.000 Euro zu bezahlen.

Diese Zahl unterscheidet sich deutlich von der für ganz Spanien, wo für einen Hauskauf im Jahr 2024 85 Bruttomonatsgehälter bzw. 7,1 Jahre benötigt werden. Die Gleichung ergibt sich in diesem Fall aus einem durchschnittlichen Bruttogehalt von 27.060 Euro und einem durchschnittlichen Hauspreis von 80 Quadratmetern von etwas mehr als 191.000 Euro. Vor der Pandemie, im Jahr 2019, betrug die Anzahl der Gehaltsjahre, die für den Kauf eines 80-Quadratmeter-Hauses erforderlich sind, nur 5,8.

In der landesweiten Rangliste liegt die Provinz Málaga an dritter Stelle, was die Anzahl der Jahre an vollem Gehalt angeht, die man für eine Immobilie zum Wiederverkauf (nicht zum Neubau) benötigt, hinter den Balearen (13.5 Jahre Gehalt von 27.327 Euro brutto pro Jahr für einen durchschnittlichen Preis von ca. 4.600 Euro pro Quadratmeter, so dass ein durchschnittliche 80-Quadratmeter-Wohnung mehr als 367.000 Euro kostet) und Madrid (12,2 Jahre eines durchschnittlichen Gehalts von 28.075 Euro pro Jahr, das benötigt wird, um eine Immobilie derselben Größe zu bezahlen, die im Durchschnitt 342.272 Euro kostet, bei einem Quadratmeterpreis von 4.278 Euro).

Nach Málaga folgt Guipúzcoa, wo der Kauf einer Gebrauchtimmobilie gleicher Größe für rund 300.000 Euro zehn Jahre lang ein volles Gehalt verschlingt, das im Jahr 2024 im Durchschnitt rund 29.800 Euro beträgt.

Die Wohnkosten steigen dreimal so stark wie die Löhne

«Der Anteil des Gehalts, auf den die Käufer verzichten müssen, um sich eine Wohnung leisten zu können, nimmt von Jahr zu Jahr zu, da die Wohnungspreise schneller steigen als die Gehälter».

Der von Fotocasa veröffentlichte Bericht hebt auch hervor, dass «der Zugang zu Wohneigentum sich weiter von der Kaufkraft der Menschen entfernt». Er betont, dass «der Anteil des Gehalts, den Käufer für den Zugang zu Wohnraum opfern müssen, von Jahr zu Jahr zunimmt», da der Preis für Wohnraum «schneller steigt als die Gehälter». «Dies ist ein besorgniserregender Trend: Obwohl sich die Einkommen leicht verbessert haben, sind die Wohnkosten fast dreimal so schnell gestiegen», so María Matos, Forschungsleiterin und Sprecherin von Fotocasa.

«Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt von 27.060 Euro, das in den auf InfoJobs veröffentlichten Stellenangeboten im Jahr 2024 angeboten wird, ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 800 Euro gestiegen. Ein Anstieg von 3,1 Prozent, der im Vergleich zur 2,8-prozentigen Veränderung des VPI [Verbraucherpreisindex] eine leichte Verbesserung der Kaufkraft widerspiegelt», so InfoJobs, aber die Preise für den Wiederverkauf von Immobilien sind in ganz Spanien um mehr als 8 Prozent gestiegen, in Málaga sogar um mehr als diese Zahl (zweistellige Raten).

Ciudad Real ist die Provinz mit dem landesweit niedrigsten Durchschnittspreis pro Quadratmeter, in der die Einwohner nur 2,8 Jahre ihres vollen Gehalts benötigen, um ihr Haus zu bezahlen. Andere Provinzen, in denen man weniger als fünf Jahre Gehalt braucht, um ein Haus zu kaufen, sind Jaen (3 Jahre), Ávila (3,5), Zamora (3,6), Cáceres (3,9), Córdoba (ebenfalls 3,9), Teruel, Ourense, León, Toledo und Almeria (alle bei 4 Jahren), Castellón, Badajoz (beide bei 4.2 Jahre), Albacete (4,3), Huelva, Murcia (beide 4,4 Jahre), Lleida, Soria (beide 4,5 Jahre), Lugo (4,7), Burgos (4,8), und schließlich Palencia und Huesca (beide 4,9 Jahre).