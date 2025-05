Grünes Licht für die Sanierung des letzten Streckenabschnitts Bobadilla- Algeciras

Ignacio Lillo Málaga Mittwoch, 28. Mai 2025 Compartir

Die Sanierung des letzten Abschnitts der Bahnstrecke Bobadilla-Algeciras ist freigegeben worden. Das Verkehrsministerium hat die notwendige Studie für die Elektrifizierung der Teilstrecke in der Provinz Málaga endgültig genehmigt. Damit endet ein langes bürokratisches Verfahren, das bereits 2011 begann und allein für die Umweltprüfung fünf Jahre Bearbeitungszeit in Anspruch genommen hat.

Die nun genehmigte Alternative beinhaltet die Elektrifizierung der derzeitigen Strecke und eine Reihe von Maßnahmen, um die geringsten Auswirkungen auf die Umwelt zu gewährleisten. Die Sanierung, die sich über 74 Kilometer erstreckt, ist Teil der umfassenden Modernisierung der Strecke Bobadilla-Algeciras (insgesamt 176 Kilometer), die nach Angaben der Zentralregierung eine Investition von 472 Millionen Euro mit sich bringt.

Die Elektrifizierung der eingleisigen Eisenbahnstrecke geschieht zwischen den Bahnhöfen Bobadilla und Ronda. Mit der Elektrifizierung der Strecke sollen zwei Ziele erreicht werden: So sollen sowohl die Strecke an sich, aber auch die verschiedenen Eisenbahndienste verbessert werden. Insbesondere soll davon die Anbindung der Häfen von Algeciras und Málaga an das transeuropäische Eisenbahnverkehrsnetz profitieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Logistik gesteigert werden.

Gleichzeitig wird mit dem Aus für einen fossilen Brennstoff ein Schritt in Richtung Klimaschutz getan. Die Bahn soll so sowohl für Passagiere als auch für Güter attraktiver werden und Verkehr von anderen Systemen mit größeren Umweltauswirkungen auf sich ziehen.

Günstige Umweltprüfung

Die lang erwartete positive Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für den Abschnitt zwischen Ronda und Antequera war Mitte April eingetroffen. Konkret bestätigt die UVE die in der informativen Studie vorgeschlagene Alternative 1. Der Weg für die Ausarbeitung des Projekts und die Ausschreibung der Arbeiten ist nun frei.

Für den stellvertretenden Regierungsbeauftragten, Javier Salas, ist die Sanierung der Bahnstrecke Algeciras-Bobadilla «eine wesentliche Infrastruktur für die Entwicklung des Mittelmeer- und Atlantikkorridors und der Schlüssel für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Antequera und der Serranía de Ronda». Die Regierung von Pedro Sánchez habe diese Maßnahme 2018 «aus der Vergessenheit geholt» und mehr als 300 Millionen Euro bereitgestellt. «Dies ist eines der wichtigsten Projekte, die die Regierung seit ihrem Amtsantritt vorantreibt», sagte Salas.