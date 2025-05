Diese Naturdenkmäler müssen Sie in der spanischen Region Andalusien unbedingt besuchen

Das Innere der Mine Mina Rica, in der sich die Pulpí-Geode in Almeria befindet.

In der spanischen Region Andalusien gibt es 60 Naturdenkmäler , geschützte Räume oder Elemente von großem natürlichen, geologischen oder kulturellen Wert. Sie reichen von Bergen, Schluchten und Küstenlinien bis hin zu geologischen Formationen, Lebensräumen und anderen Stätten von archäologischem oder historischem Interesse.

Im Folgenden haben wir einige von ihnen aufgelistet, wobei wir darauf geachtet haben, alle Provinzen der Region abzudecken, damit Sie sie besuchen und etwas mehr über die Authentizität der Andalusier erfahren können. Die Erhaltung dieser Naturdenkmäler erfordert, dass die Gesellschaft die Bemühungen unterstützt, indem sie bei einem Besuch alle Richtlinien befolgt.

GEODA DE PULPÍ (ALMERIA)

Diese riesige, acht Meter lange und zwei Meter hohe Geode befindet sich in der Mine Mina Rica in Pulpí, im östlichen Teil des Baetic-Gebirges und am Fuße des Aguilón-Gebirges, und ist mit riesigen Gipskristallen bedeckt, was sie zu einem weltweit einzigartigen geologischen Erbe macht. Ihre Transparenz und ihr Erhaltungszustand machen sie zu einem Juwel der Natur. Nach der Cueva de los Cristales in Chihuahua (Mexiko) gilt sie als die zweitgrößte Geode der Welt und ist die erste, die besichtigt werden kann.

Die Zufahrt zu diesem Naturdenkmal erfolgt über die Straße A-1205 von Pulpí nach San Juan de los Terreros über den Kreisverkehr zwischen den Kilometern 9 und 10. Das Besucherzentrum ist gut sichtbar und gut ausgeschildert. Dort gibt es auch einen Parkplatz.

Die Besichtigungen werden immer mit spezialisierten Führern durchgeführt, die die einzigartige Geologie der Stätte und die technischen Aspekte des Bergbaus erklären. Reservierungen können online über die offizielle Website www.geodapulpi.es vorgenommen werden.

DUNA DE BOLONIA (CADIZ)

Die Duna de Bolonia ist eine aktive Düne von mehr als 30 Metern Höhe und 200 Metern Breite, die sich in der Bucht von Bolonia im Naturpark Estrecho befindet. Sie ist eines der am wenigsten umgestalteten Gebiete an der Küste von Cádiz und besitzt bedeutende natürliche und landschaftliche Werte.

Die Zufahrt erfolgt über die N-340. Bei Kilometer 71 nehmen Sie die CA-8202, die Sie nach Bolonia führt. Dort biegen Sie rechts ab, bis Sie den Alpariate-Bach überqueren, wo der ausgeschilderte Weg zur Duna de Bolonia beginnt.

Dieses Naturdenkmal befindet sich neben dem archäologischen Komplex von Baelo Claudia und ist ein Beispiel für die Integration von Natur- und Kulturerbe in Andalusien. Die Düne hat sich im Laufe der Jahrtausende durch den Ostwind und die Meeresströmungen gebildet.

MEANDRO DE MONTORO (CORDOBA)

Der Meandro de Montoro erstreckt sich über einen 4,7 km langen Abschnitt des Flusses Guadalquivir, der durch Montoro fließt, wo er die weichen quartären und tertiären Böden der Landschaft verlässt, um die Felsformationen zu durchschneiden und zu dominieren. Dieses Phänomen wird als Epigenese bezeichnet.

Um dieses Naturdenkmal zu besichtigen, nimmt man die Autobahn A-4 von Córdoba aus und nimmt die Ausfahrt Montoro. Vom Stadtzentrum aus können Sie sich von der Doncellas-Brücke aus auf das rechte Flussufer in Richtung Adamuz begeben. Dort angekommen, geht es weiter bis zum Haus Berrocal, und auf halber Strecke befindet sich ein Aussichtspunkt, von dem aus man den Mäander bewundern kann.

PEÑA DE CASTRIL (GRANADA)

Die Peña de Castril ist ein Ort von bemerkenswerter Einzigartigkeit und historischem, geologischem und landschaftlichem Wert, der auch eine wichtige lokale Bedeutung hat. Das Dorf ist auch unter dem Namen Castril de la Peña bekannt, und die gesamte historische Stätte wurde im Jahr 2001 zum Kulturgut erklärt.

Sie ist an das Dorf selbst angegliedert und verfügt über einen Aussichtspunkt, von dem aus man einen weiten Blick auf die Bergkette von Castril und ihre Umgebung hat. Am Fuße des Schutzgebiets hat das Rathaus von Castril den Cerrada-Weg angelegt, der auf einer Länge von knapp zwei Kilometern um das Naturdenkmal herumführt.

Der Weg kann von der Plaza Hernando de Zafra aus begonnen werden, wo sich das Rathaus befindet. Man kann bis zum Fluss hinuntergehen, wo ein beeindruckender Abschnitt mit hängenden Stegen beginnt, die oberhalb der Flussschlucht am Felsen verankert sind. Der Beginn des Cerrada-Pfads kann auch vom Park Arboleda Perdida aus erreicht werden, den man mit dem Auto erreichen kann.

ACANTILADO DEL ASPERILLO (HUELVA)

In Almonte, zwischen den Ortschaften Matalascañas und Mazagón, befindet sich der Acantilado del Asperillo - ein System fossiler Dünen, das sich über zwölf Hektar der Küste erstreckt. Es ist die höchste Klippe ihrer Art in Europa.

Der Zugang erfolgt über die Straße A-494 oder den Radweg El Asperillo. Der ausgeschilderte Weg Cuesta Maneli (A-494, Kilometer 39) verfügt über eine angemessene Infrastruktur, um die Steigung zu überwinden und zum Strand hinunterzufahren, während der ausgeschilderte Weg Laguna del Jaral (A-494, zwischen Kilometer 46 und 45) einen sandigen Untergrund und eine mäßige Steigung in einigen Abschnitten aufweist. Beide Wege führen durch den fossilen Dünenkomplex, bis sie die Steilküste erreichen.

Der Acantilado del Asperillo befindet sich in der privilegierten Umgebung des Naturparks Doñana. Ein Besuch der Steilküste, um die Landschaft zu betrachten, oder ein Bad an einem der Strände sind einige der Möglichkeiten, dieses geschützte Naturgebiet zu genießen. Aufgrund seines hohen landschaftlichen Wertes wird er regelmäßig als Kulisse für audiovisuelle Produktionen genutzt.

CUEVA DEL AGUA DE TÍSCAR (JAÉN)

Die Cueva del Agua de Tíscar ist eine große Kalksteinformation mit Stalaktiten und Stalagmiten in einer Schlucht, in der der Fluss Tíscar hinabfließt und Becken und Wasserfälle bildet, unter denen ein 20 Meter hoher Wasserfall hervorsticht. Die Legende, die sich um das Erscheinen der Statue der Jungfrau von Tíscar rankt, geht auf eine Schlacht im Jahr 1319 zwischen Christen und Muslimen zurück.

Man erreicht sie über die Landstraße A-6206 zwischen Quesada und Pozo Alcón bis zum Kilometer 47,7. In der Nähe gibt es einen Parkplatz. Kurz vor dem Eintritt in die Höhle muss der Besucher leicht in die Hocke gehen, um einen kleinen, etwa 12 m langen Tunnel zu durchqueren. Die Anlage verfügt über Aussichtspunkte, Geländer und Stege, ist aber für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.

Der ausgeschilderte Weg «Cueva del Agua de Tíscar» verbindet das Heiligtum von Tíscar mit der Wasserhöhle. Sie können auch den Aussichtspunkt «Cueva del Agua de Tíscar» besuchen, zu dem man über mehr als hundert Stufen gelangt.

FUENTE DE LOS CIEN CAÑOS (MALAGA)

Die Fuente de los Cien Caños-Nacimiento del Río Guadalhorce in Villanueva del Trabuco liegt an einem Kalksteinhang mit unzähligen Quellen, die die Sierra de San Jorge mit Wasser versorgen, in der Nähe von Antequera in der Provinz Málaga. Das Wasser fließt durch zwei fast senkrechte Wände, von wo aus es durch eine Quelle mit 101 am Felsen befestigten Tüllen geleitet und im unteren Teil durch Bewässerungskanäle gesammelt wird.

Es gibt mehrere vom andalusischen Bergsport-, Kletter- und Wanderverband genehmigte Wanderwege, die durch das Gebiet führen, wie z. B. der Kurzstreckenwanderweg PR-A 339 Sendero de los Cien Caños, der am Naturdenkmal beginnt und einen interessanten Rundweg darstellt, der es ermöglicht, die natürliche Umgebung und das ethnografische Erbe zu entdecken, vorbei an einzigartigen Bauernhäusern und alten Mühlen.

In der Nähe der Fuente de los Cien Caños mündet der Weg in eine große freie Fläche mit Parkplätzen, wo ein Rastplatz mit Holztischen und -bänken zum Ausruhen und Essen einlädt.

CASCADAS DEL HUÉZNAR (SEVILLA)

Die Cascadas del Huéznar bestehen aus einer Reihe von Wasserfällen, die entstanden sind, weil der gleichnamige Fluss über einige besondere Kalksteinformationen, die so genannten Travertine, stürzt. Sie befinden sich in der Gemeinde San Nicolás del Puerto. Dieses Flussufer, das zu den emblematischsten und am besten erhaltenen des Naturparks Sierra Norte de Sevilla gehört, bietet eine idyllische Landschaft voller Frische und Reichtum.

Entlang dieser Reihe kleiner Wasserfälle, Las Chorreras genannt, fließt der kristallklare Fluss unter einem spektakulären Galeriewald voller Weiden und Eschen. Das Baden in den Wasserfällen ist verboten. Flussaufwärts vom Monument befindet sich der sogenannte San Nicolás-Strand - der einzige Ort, an dem das Baden erlaubt ist.

Die Cascadas del Huéznar sind über die Villa Verde Sierra Norte zu erreichen, eine alte Eisenbahnstrecke, die für die Nutzung zu Fuß oder mit dem Fahrrad umgebaut wurde.