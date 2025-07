Drei Tote beim Einsturz eines Lagerhauses durch einen Tornado in Coria de Río Die Verstorbenen waren mit der Reparatur von landwirtschaftlichen Maschinen in dem Gebäude beschäftigt, das nach dem Einsturz des Daches in Schutt und Asche gelegt wurde.

JOSÉ LUIS PIEDRA Sevilla. Montag, 7. April 2025 Compartir

Drei Männer, darunter zwei Brüder, sind am Freitag in Coria del Río in der Provinz Sevilla beim Einsturz des Daches eines landwirtschaftlichen Gebäudes gestorben, in dem sie arbeiteten. Als Ursache werden die Auswirkungen eines Tornados und die starken Windböen vermutet, die das Gebäude verwüsteten.

Nach Angaben des Notrufs 112 ereignete sich der Einsturz am Vormittag gegen 11.30 Uhr. Sofort wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr der Provinz Sevilla aus den Parks von Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca und Sanlúcar la Mayor, der Nationalpolizei und ein Team des Instituts für Rechtsmedizin an den Unfallort entsandt.

Die am Ort des Geschehens anwesenden Sanitäter konnten nur noch den Tod von drei Personen feststellen. Das landwirtschaftliche Gebäude, das sich in der Nähe des Cortijo El Sequero befindet, wurde durch den Tornado, der von dem staatlichen Wetteramt noch nicht bestätigt wurde, dem Erdboden gleichgemacht und praktisch in Schutt und Asche gelegt.

Der Vertreter der Zentralregierung in der Provinz Sevilla, Francisco Toscano, teilte mit, dass es sich bei den Verstorbenen um zwei Brüder im Alter von 59 und 61 Jahren aus Dos Hermanas und einen dritten Mann im Alter von 40 Jahren aus der Stadt Benacazón handelt.

Zeugen des Einsturzes gaben an, dass diese Personen die einzigen waren, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Gebäude befanden. Dennoch wurde dieses von einer Hundestaffel durchsucht, um die Möglichkeit weiterer Opfer völlig auszuschließen.

Die schlechten Wetterbedingungen am Freitag mit einer gelben Warnung und starken Wind- und Regenböen hatten die drei Verstorbenen dazu veranlasst, nicht auf die Felder zu gehen, um ihre üblichen landwirtschaftlichen Arbeiten zu verrichten, sondern den Tag dazu zu nutzen, in dem Gebäude Maschinen zu reparieren.

Das Ereignis hat die sevillanischen Städte Dos Hermanas und Coria del Río erschüttert, deren Stadtverwaltungen am Samstag einen offiziellen Trauertag angeordnet haben, der in Dos Hermanas bis Sonntag verlängert wurde. Die Bürgermeister beider Städte sprachen den Familien der Verstorbenen ihr Beileid aus.

Die Gewerkschaften UGT und CCOO bedauerten diese schwere Tragödie und wiesen darauf hin, dass es mit diesen drei Todesfällen in der Provinz Sevilla in diesem Jahr 2025 bereits zehn tödliche Arbeitsunfälle gegeben hat.

Die Gewerkschaften betonten, dass die geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften zur Vermeidung von Arbeitsunfällen die Unternehmen verpflichten, den Arbeitstag anzupassen und sogar auszusetzen, um das Leben der Menschen zu schützen, wenn es Warnungen vor schlechten Wetterbedingungen gibt, wie es am Freitag der Fall war.