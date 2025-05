Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Auseinandersetzung zwischen Drogenclans in Rota

Juan Cano Rota Sonntag, 11. Mai 2025 Compartir

Ein neues Verbrechen im Drogenmillieu:. Eine Gruppe von Personen hat zwei junge Männer mit Pistolen, Schrotflinten und Macheten in Rota (Cádiz) angegriffen. Einer wurde auf der Stelle getötet, der andere wurde schwer verletzt zurückgelassen. Im Zusammenhang mit dem Fall wurden bereits vier Personen verhaftet. Die beiden letzten Beteiligten wurden in der Gemeinde Valle de Abdalajís in der Provinz Málaga verhaftet, wohin sie sich vor den Behörden geflüchtet hatten.

Die Nationalpolizei, die die Ermittlungen leitet, hat die Operation «Cartago» genannt. Seit den, die sich am 22. März zugetragen hatten, arbeiten die Beamten des Einsastzkommandos der Kriminalpolizei von Rota mit Unterstützung der Spezialeinheit für Gewaltverbrechen der Nationalpolizei von Cádiz unermüdlich daran, das Verbrechen aufzuklären und die Angreifer vor Gericht zu stellen.

Der Vorfall soll im Rahmen einer Konfrontation zwischen dem Bustamante-Clan und dem Gallina- oder Justitos-Clan stattgefunden haben, beides Clans, die auf den Drogenhandel an der Küste der Provinz Cádiz spezialisiert sind. Die Opfer wurden mitten auf der Straße mit Schusswaffen und Macheten angegriffen, laut der Nationalpolizei waren Streitigkeiten zwischen den beiden Clans vorausgegangen.

Die polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass mehrere Mitglieder des Bustamante-Clans für einen Mord und einen Mordversuch verantwortlich sind. Nach den Taten flohen die Beteiligten aus der Stadt Rota und verteilten sich auf verschiedene andalusische Provinzen.

Bisher wurden vier Personen verhaftet, von denen sich drei bereits in Untersuchungshaft befinden. Die Festnahmen erfolgten in einem Hotel in Benalmádena, in einem Haus in El Castillo de las Guardas (Sevilla) und in der Gemeinde Valle de Abdalajís, ebenfalls in der Provinz Malaga.

Die Nationalpolizei setzt ihre Ermittlungen fort, und es ist nicht ausgeschlossen, dass es in den nächsten Tagen zu weiteren Festnahmen kommt. Die Möglichkeit, dass sich weitere Beteiligte in den Städten Chiclana de la Frontera und La Línea de la Concepción in Cádiz verstecken, wird in Betracht gezogen.