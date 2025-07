Erste Hotels in Spanien haben sich auf die Betreuung von Gästen mit Autismus spezialisiert

Eines der Piktogramme an der Rezeption eines der Hotels der Gruppe in Granada.

Piktogramme an der Rezeption und in den Gemeinschaftsbereichen, um Gästen mit Autismus die Orientierung und das Wohlfühlen zu erleichtern, ein ruhiger Raum für sie im Falle einer sensorischen Überlastung, Flexibilität bei den Verpflegungs- und Reinigungszeiten, um sich an ihre Bedürfnisse anzupassen, personalisierte und spezielle Schulungen für das Team, um zu wissen, wie man «respektvolle und bewusste» Aufmerksamkeit bietet. Dies sind die Ziele der deLuna-Hotelgruppe, die als erste in der spanischen Provinz Granada die Rahmenbedingungen für Gäste mit Autismus und ihre Familien geschaffen hat. Dies hat ihr das Zertifikat «Autism Friendly Club» eingebracht.

«In der Überzeugung, dass Unternehmen eine Schlüsselrolle beim Aufbau einer gerechteren Gesellschaft spielen, sind wir bei deLuna Hotels der Meinung, dass wir die Verantwortung haben, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Wir hoffen, dass wir mit diesem Zertifikat andere Ketten ermutigen können, diesen Weg zu gehen. Nationale und internationale Marken wie Hilton Grand Vacations, Grand Hyatt, Novotel oder Radisson Blu haben dies bereits getan, sowohl in Spanien als auch in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Österreich, Frankreich, Portugal und Italien», erklärt die Kette.

Dank der Zusammenarbeit mit dem 'Autism Friendly Club' haben die Hotels der Gruppe ihre Räumlichkeiten und Dienstleistungen so angepasst, dass sie Menschen mit Autismus und ihren Familien eine freundlichere und behindertengerechtere Erfahrung bieten. Der Prozess umfasste spezielle Schulungen für das Team, spezifische Anpassungen in den Gemeinschaftsräumen und die Integration von visuellen Hilfsmitteln, die die Orientierung und den Komfort erleichtern.

Die DeLuna Hotels denken bereits an die Zukunft und haben deshalb einen Workshop für die Kinder des Teams der Gruppe organisiert, eine Aktivität, die das Bewusstsein von Kindesbeinen an schärfen soll: «Die Zukunft hängt in hohem Maße von ihnen ab, und wir wollen, dass sie mit Verständnis und Respekt für die Vielfalt aufwachsen», betont die Kette.

«Eine Offenbarung

«Dieser Prozess hat dem gesamte Team die Augen geöffnet, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich. Er hat uns ein besseres Verständnis für die wirklichen Bedürfnisse neurodiverser Menschen und ihrer Familien vermittelt», sagte der CEO von deLuna Hotels, Javier Tausía.

Nach Angaben der Confederación Autismo España (Spanischer Autismus-Verband) gibt es etwa 650.000 Menschen in Spanien mit Autismus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass eines von 100 Kindern auf der Welt autistisch ist. Allerdings sind weniger als ein Prozent der Räumlichkeiten in Hotels in Spanien für Autisten geeignet.

Der Präsident des 'Autism Friendly Club Global', Alberto Gutiérrez, sagte, es sei an der Zeit, dass sich das Hotelgewerbe weiterentwickle, «um einen Teil der Bevölkerung, der bisher ignoriert wurde, mit offenen Armen aufzunehmen».

«Barrierefreiheit ist nicht nur ein Thema der Integration, sondern auch eine Wachstumschance für Unternehmen. Die Anpassung von Dienstleistungen ermöglicht es uns, den Kundenstamm zu erweitern und das Erlebnis für alle Gäste zu verbessern», so Gutiérrez abschließend.