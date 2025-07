Gewerkschaften demonstrieren für öffentliches Gesundheitssystem

Héctor Barbotta Sevilla Montag, 7. April 2025 Compartir

Der Aufruf der Gewerkschaften zur Verteidigung des öffentlichen Gesundheitswesens in Andalusien hat an diesem Samstag in Sevilla mehr als 15.000 Demonstranten mobilisiert, was von den Organisatoren als historisch bezeichnet wurden. Die Regierungsvertretung in Andalusien schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 20.000, während die Organisatoren - die Gewerkschaften Satse, CSIF, CCOO und UGT - die Zahl der Teilnehmer an der Demonstration auf 100.000 bezifferten.

Die Demonstration begann um 11 Uhr morgens in der Calle José Laguillo in der andalusischen Hauptstadt unter dem Motto «Gegen den Abbau des andalusischen Gesundheitswesens» und endete am Palacio de San Telmo, dem Sitz der andalusischen Regionalregierung, wo sich Tausende von Demonstranten der Demonstration gegen den schwierigen Zugang zu Wohnraum anschlossen, der gleichzeitig in mehreren andalusischen Hauptstädten stattfand.

Die Protestveranstaltung gegen die Situation des Gesundheitssystems war im Gegensatz zu den vorangegangenen Protesten in ganz Andalusien einmalig, so dass Transparente von Demonstranten aus allen Provinzen zu sehen waren.

In einem gemeinsamen Kommuniqué erklärten die veranstaltenden Organisationen, dass das öffentliche Gesundheitswesen in Andalusien «jetzt in Gefahr ist, weil eine andalusische Regierung, die sich für ein schwaches, schlecht behandeltes öffentliches Gesundheitssystem einsetzt, beschließt, einen großen Teil ihres Budgets an die großen Pharmaunternehmen und die private Gesundheitsversorgung zu übertragen».

Laut CSIF, Satse, CCOO, UGT und Mareas Blancas erleiden die Beschäftigten des öffentlichen Gesundheitswesens «die größte Missachtung ihrer Rechte, da die Regionalregierung »Vereinbarungen zur Verbesserung der Grundversorgung mit den Gewerkschaftsorganisationen unterzeichnet und diese dann nicht einhält, ja nicht einmal anerkennt«.

Politische Vertretung

Unter den anwesenden Politikern befand sich auch die stellvertretende Regierungspräsidentin und Generalsekretärin der PSOE-A, María Jesús Montero, die der andalusischen Regierung vorwarf, die Privatisierung zu begünstigen, und versprach, «das öffentliche Gesundheitswesen wieder an die Spitze zu stellen», sollte ihre Partei wieder an die Regierung der Junta kommen.

Die Sprecherin der parlamentarischen Gruppe Por Andalucía, Inma Nieto (IU), sagte, dass seit Juanma Moreno Präsident der Regionalregierung ist, «die Zerstörung des öffentlichen Gesundheitswesens in Andalusien und die Verschlechterung der Qualität der Gesundheitsversorgung der Andalusier zugenommen hat». «Wir haben mehr als 2.000 Millionen Euro verloren, die Jahr für Jahr an Privatkliniken vergeben wurden, um die Wartelisten zu verkürzen».

Auch der Sprecher von Adelante Andalucía, José Ignacio García, sprach von einem «historischen Tag», weil «das andalusische Volk für die Gesundheitsversorgung eintritt».