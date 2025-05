Giftige Rauchwolke nach Brand in Chemiewerk bei Sevilla führt zu Evakuierungen

José Luis Piedra Alcalá de Guadaíra Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Ein Brand in einem Lager für chemische Produkte in einem Industriegebiet in Alcalá de Guadaíra hat am Mittwoch in der 77.000 Einwohner zählenden Stadt vor Sevilla für Aufruhr gesorgt, da die von den Flammen verursachte riesige Rauchwolke sehr giftig war und die Bewohner der Häuser in der Nähe des Unglücksortes evakuiert werden mussten.

Bei dem Brand wurden zwei Personen leicht verletzt, eine von ihnen erlitt Verbrennungen am Arm, als sie in dem Gebäude mit einem Lösungsmittel hantierte, eine andere erlitt eine Rauchvergiftung.

Die andalusische Regionalregierung aktivierte den territorialen Notfallplan auf Stufe 1, vor allem wegen des giftigen Rauchs, der sich in der vergangenen Nacht verflüchtigte.

Die Junta ordnete die vorsorgliche Evakuierung aller Wohnungen an, die in westlicher Richtung lagen, wo der Wind wehte und sich der giftige Rauch bewegte. Darüber hinaus wurde das gesamte Industriegebiet, in dem sich das beschädigte Lagerhaus befand, evakuiert.

Alle Einwohner per Handy-Nachricht informiert

Der Zivilschutz verschickte den Notfallalarm an die Mobiltelefone aller Einwohner von Alcalá de Guadaíra, um sie vor dem Feuer zu warnen und der Bevölkerung in der Umgebung zu empfehlen, nicht ins Freie zu gehen, Türen und Fenster zu schließen, um das Eindringen von Rauch zu verhindern, sowie Masken zu tragen.

Den Feuerwehrleuten, die mit dem Löschen der Flammen beschäftigt waren, gelang es am späten Mittwochabend, die Flammen einzudämmen. Laut der Feuerwehr ist die Phase des höchsten Risikos überwunden, nachdem einer der Tanks, von dem aufgrund seiner Toxizität und Gefährlichkeit eine Explosionsgefahr ausging, niedergebrannt war.

Bürgermeisterin Ana Isabel Jiménez erklärte, dass der Brand räumlich begrenzt war und keine Gefahr bestanden habe, dass er sich weiter ausbreitete. Sie lobte die Arbeit der Feuerwehr, die aus sieben verschiedenen Feuerwachen angerückt war.